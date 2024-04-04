Bir genç kadının, arkadaşına hediye olarak aldığı 33 bin liralık sandalet sosyal medyada tartışma konusu oldu. Kadının, lüks markaya ait olan ve oldukça yüksek bir fiyata satılan sandaleti arkadaşına hediye etmesi, bazı kullanıcılar tarafından eleştirildi. Kimileri hediyenin anlamsız olduğunu belirtirken, kimileri ise bu tarz hediyelerin kişisel tercihler olduğunu ve eleştirilmemesi gerektiğini savundu. Olay, sosyal medyada geniş yankı buldu ve birçok kullanıcı farklı görüşlerini paylaştı.