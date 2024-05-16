33 yıl hapis cezasıyla aranan cinayet zanlısı yakalandı

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan Ö.G.'ye yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda, şüphelinin kasten adam öldürme suçundan arandığını belirlendi.

Yapılan sorguda cinayet zanlısı olduğu belirlenen Ö.G.'nin 33 yıl 11 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı öğrenildi. Yapılan başka bir uygulamada ise H.T. adlı bir kişinin hırsızlık suçundan 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıktı. Her iki şüpheli de gözaltına alındı ve emniyete götürüldü.

Polis ekipleri tarafından aynı ilçede bulunan bir iş yeri önünde, eski sevgilisiyle kavga ettiği için havaya ateş eden L.G. de kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı.