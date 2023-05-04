34 milyon bandrolsüz makaron ele geçirildi: 4 gözaltı

İzmir’in Buca ilçesinde, jandarmanın bir depo ve 2 minibüste yaptığı aramada, piyasa değeri 5 milyon 200 bin TL olduğu belirtilen toplam 34 milyon 740 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

34 milyon bandrolsüz makaron ele geçirildi: 4 gözaltı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Buca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ve talimatları doğrultusunda, bandrolsüz makaron bulundurdukları ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, Zafer Mahallesi'ndeki R.A., K.A., M.A.Ö. ve M.A.'ya ait depo ile 2 minibüse, dün operasyon düzenlendi. Depo ve minibüslerdeki aramada, 3 bin 474 koli içerisinde, piyasa değeri 5 milyon 200 bin TL olduğu değerlendirilen toplam 34 milyon 740 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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izmirde-34-milyon-bandrolsuz-makaron-ele-gecirildi-4-gozalti-yenicag3.jpg(Kaynak: DHA)

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