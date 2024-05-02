İsviçre Barış Zirvesi 15-16 Haziran'da toplanacak

Kaynak: Haber Merkezi
İsviçre Barış Zirvesi 15-16 Haziran'da toplanacak
Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın İsviçre'deki Barış Zirvesi'nin 15-16 Haziran tarihlerinde yapılacağını söyledi.

İsviçre haber ajansı Swissinfo, daha 10 Nisan'da yaptığı bir haberde zirvenin 15-16 Haziran bu tarihinde gerçekleşeceğini iddia etmişti. Toplantı İsviçre'nin orta kesimindeki Lucerne Gölü'nün üzerindeki Burgenstock tatil beldesinde yapılacak ve görüşmelere 160 ulusal delegasyon davet edilecek.

İsviçre hükümeti, devam eden savaşta saldırgan taraf olan Rusya'nın görüşmelerin bu aşamasında davet edilmeyeceğini açıkladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Foreign Policy'ye yaptığı açıklamada Rusya'yı davet etmeme kararını hakkında "Yaklaşımımız gerçeklikten ve deneyimlerimize dayanıyor. 2014 ve 2022 yılları arasında Rusya ile farklı formatlarda, arabulucularla ve ikili olarak yaklaşık 200 tur görüşme yaptık Ama hiçbir şey işe yaramadı. Neticede 2022'deki büyük işgal gerçekleşti" diye konuştu.

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