Erden Timur'dan seçim iddialarına flaş yanıt

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray 1905 GSYİAD ile birlikte "Galatasaray'da Yılın Sporcusu" ödüllerini dağıttı.

Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda düzenlenen törende Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Başkan Vekili Erden Timur, Teknik Direktör Okan Buruk ve farklı dallardan pek çok sporcu katıldı.

Yapılan törende "Onur" ödülünü kaleci Fernando Muslera, "Yılın Erkek Sporcusu" ödülünü futbolculardan Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz, "Yılın Kadın Sporcusu" ödülünü ise voleybolcu İlkin Aydın kazandı.

Ödüllerin dağıtılmasının ardından bir konuşma yapan Dursun Özbek son dönemde yaşananlar hakkında, "Çok zor bir sezonu sonlandırmak üzereyiz. Yaklaşık 1 ay var. Bazı gruplarda, bazı spor dallarında ligler bitti. En önemlisi futbol. Futbolda da devamlı saha içinde kalma arzusuyla, mücadeleyi kavgayı saha dışına çıkarmamak üzere, hep sahanın içinde kalmaya çalıştık. Bu duruşumuz aynen devam edecektir" dedi.

Yeni yönetimde göreve devam etmeyeceği konuşulan Erden Timur ise "Şunun bilinmesi gerekiyor. Bizim için mayıs, mayısta çiçekler açmaya başladı. Bizim yıl başımız mayıs. Tek gündemimiz şampiyonluk. Mayıs seçim değil şampiyonluk ayı. Rehavete kapılmadan böyle devam edeceğiz. Seçimde olup olmama meselesinin önemi yok. Seçimde kurul listeleri oluyor, bir de Sportif AŞ oluyor. Ben de bir önceki seçimde bir sebeple yönetimden ayrıldım, Sportif AŞ'de devam ettim. Listede olup olmaması meselesi tartışılacak mesele değil. 3-4 defa söyledim. Gerçekten de güzel işler yapan bir yönetimimiz var. Herkes yoğun çaba sarf ediyor, başta başkanımız olmak üzere. Şunu istiyorum tüm camiadan, bırakın seçim konuşmayalım. Genel kurul idaresi gerekeni yapacaktır. Sportif AŞ'deki görevimiz devam ediyor. Orada seçim yok. Biz atanmışlar olarak diyeyim" ifadelerini kullandı.