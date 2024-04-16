34 yıllık karısını öldürdü imamdan helallik aldı

Kaynak: İHA
34 yıllık karısını öldürdü imamdan helallik aldı
Antalya’da bir kişi, 34 yıllık karısını bıçakla öldürdü. Cinayet, şüphelinin oğlunu arayıp durumu anlatması üzerine ortaya çıktı. Katil zanlısı kocasının cami imamından eşinin yanına gideceğini belirterek helallik aldığı öğrenildi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Merkezi ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek Emeç Caddesi’nde apartmanın 4’üncü katındaki daireye girince 68 yaşındaki Türkan A.’nın cansız bedeni ile karşılaştı. Eşini bıçakladığı belirlenen 69 yaşındaki Abdüsselam A. evde yakalandı.

Abdüsselam A.’nın namaza gittiği caminin imamı, şahsın cami cemaati olduğunu, uzun süredir tanıştıkları, geçen hafta kendisi izinde olduğunda 2 gün camide yattığını belirterek, "2 gün önce Türkan ablayı İngiltere'de bulunan oğlunun yanına gönderdiğini söyledi. Dün öğleyin bitkin ve telaşlı bir hali vardı. Yorgun olduğunu, kendisinin de İngiltere’ye gideceğini söyleyip helallik aldı" dedi.

Abdüsselam A. polis tarafından gözaltına alınırken, Türkan A.’nın cenazesi, Manavgat Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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