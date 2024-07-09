35 derecedeki sıcaklıktan bunaldılar. Soluğu 3 bin metrelik dağın zirvesinde aldılar. Buzul mağarasındaki gölde yüzdüler

Erzincan Enduro Motosiklet Kulübü'nün üyeleri Canser Atila, Özkan Arduç ve Recep Sulu, zorlu bir yolculuktan sonra Çayırlı ilçesinin sınırları içinde bulunan ve 3 bin 546 metre yükseklikteki Keşiş Dağları'nın zirvesindeki buzul mağarasına ulaştılar.
Grup, karın metrelerce altında saklı olan mağarayı keşfettiler.
Atila, Arduç ve Sulu, 35 derece sıcaklıkta serinlemek için, eriyen kar sularıyla oluşan göle girip yüzdüler.
Erzincan'da üç arkadaş, motosikletleriyle çıktıkları macerada, 3 bin 546 metre yükseklikteki Keşiş Dağları'nda yer alan buzul mağarasını keşfettiler ve kar sularının oluşturduğu gölde yüzme deneyimi yaşadılar.