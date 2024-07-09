35 derecedeki sıcaklıktan bunaldılar. Soluğu 3 bin metrelik dağın zirvesinde aldılar. Buzul mağarasındaki gölde yüzdüler

Erzincan Enduro Motosiklet Kulübü'nün üyeleri Canser Atila, Özkan Arduç ve Recep Sulu, zorlu bir yolculuktan sonra Çayırlı ilçesinin sınırları içinde bulunan ve 3 bin 546 metre yükseklikteki Keşiş Dağları'nın zirvesindeki buzul mağarasına ulaştılar.