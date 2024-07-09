35 derecedeki sıcaklıktan bunaldılar. Soluğu 3 bin metrelik dağın zirvesinde aldılar. Buzul mağarasındaki gölde yüzdüler

35 derecedeki sıcaklıktan bunaldılar. Soluğu 3 bin metrelik dağın zirvesinde aldılar. Buzul mağarasındaki gölde yüzdüler
Düzenleme: Kaynak: İHA

Erzincan'da üç arkadaş, motosikletleriyle çıktıkları macerada, 3 bin 546 metre yükseklikteki Keşiş Dağları'nda yer alan buzul mağarasını keşfettiler ve kar sularının oluşturduğu gölde yüzme deneyimi yaşadılar.

1/7
35 derecedeki sıcaklıktan bunaldılar. Soluğu 3 bin metrelik dağın zirvesinde aldılar. Buzul mağarasındaki gölde yüzdüler 1

Erzincan Enduro Motosiklet Kulübü'nün üyeleri Canser Atila, Özkan Arduç ve Recep Sulu, zorlu bir yolculuktan sonra Çayırlı ilçesinin sınırları içinde bulunan ve 3 bin 546 metre yükseklikteki Keşiş Dağları'nın zirvesindeki buzul mağarasına ulaştılar.

2/7
35 derecedeki sıcaklıktan bunaldılar. Soluğu 3 bin metrelik dağın zirvesinde aldılar. Buzul mağarasındaki gölde yüzdüler 2

Grup, karın metrelerce altında saklı olan mağarayı keşfettiler.

3/7
35 derecedeki sıcaklıktan bunaldılar. Soluğu 3 bin metrelik dağın zirvesinde aldılar. Buzul mağarasındaki gölde yüzdüler 3

Atila, Arduç ve Sulu, 35 derece sıcaklıkta serinlemek için, eriyen kar sularıyla oluşan göle girip yüzdüler.

4/7
35 derecedeki sıcaklıktan bunaldılar. Soluğu 3 bin metrelik dağın zirvesinde aldılar. Buzul mağarasındaki gölde yüzdüler 4

Erzincan'da üç arkadaş, motosikletleriyle çıktıkları macerada, 3 bin 546 metre yükseklikteki Keşiş Dağları'nda yer alan buzul mağarasını keşfettiler ve kar sularının oluşturduğu gölde yüzme deneyimi yaşadılar.

5/7
35 derecedeki sıcaklıktan bunaldılar. Soluğu 3 bin metrelik dağın zirvesinde aldılar. Buzul mağarasındaki gölde yüzdüler 5
6/7
35 derecedeki sıcaklıktan bunaldılar. Soluğu 3 bin metrelik dağın zirvesinde aldılar. Buzul mağarasındaki gölde yüzdüler 6
7/7
35 derecedeki sıcaklıktan bunaldılar. Soluğu 3 bin metrelik dağın zirvesinde aldılar. Buzul mağarasındaki gölde yüzdüler 7
İlgili Haberler
Boruyu tıkadı açılan suyla birlikte fırladı! Tam 1 buçuk metre boyunda
Ona ‘çilek ağacı’ deniyor. Meyveleri 1 sene hiç bozulmadan duruyor
Ona ‘çilek ağacı’ deniyor
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Kilosu 60 liradan gidiyor hasadı erken başladı
Kilosu 60 liradan gidiyor hasadı erken başladı
Lezzeti ülke sınırlarını aştı dalında 10 markette 140 TL
Lezzeti ülke sınırlarını aştı dalında 10 markette 140 TL
Zenginler kıyametten kaçış için oradan arazi alıyor. Dünyanın sonu geldiğinde oraya sığınacaklar
Zenginler kıyametten kaçış için oradan arazi alıyor. Dünyanın sonu geldiğinde oraya sığınacaklar
Meteoroloji uyardı bayıltan sıcaklar geliyor. Kavrulacağız
Meteoroloji uyardı bayıltan sıcaklar geliyor. Kavrulacağız
Evden 42 kamyon çöp çıktı. 20 yılda biriktirmişler
Evden 42 kamyon çöp çıktı. 20 yılda biriktirmişler
Çocuklarda Yazın En Sık Karşılaşılan 5 Sorun
Çocuklarda Yazın En Sık Karşılaşılan 5 Sorun