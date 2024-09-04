35 TL ödeyen su faturasını yarı yarıya düşürecek. Devir hesap devri

Düzenleme: Kaynak: Yeni Akit
35 TL ödeyen su faturasını yarı yarıya düşürecek. Devir hesap devri

Özellikle dar gelirlilerin kabusu olan faturalar, yaşam standardını dip seviyeye çekiyor. Su faturalarını düşürecek bir cihaz keşfedildi. 35 TL'ye bu cihazı musluklarına taktıranların faturası yarı yarıya düşüyor. Berber 35 lira verip, 500 lira gelen su faturasını 250 liraya düşürdü.

Alım gücü her geçen gün düşmeye devam eden Türk insanı bir çok üründen kesinti yaparak ay sonunu getirmeye çabalıyor. Aynı ürünü aynı yerden bir ertesi günü bile aynı fiyata alamamaktan yakınan dar gelirliler tasarruf yapabilmenin yollarını arıyor.

Son zamlarla en ucuz fatura olan su faturalarının altında da ezilmeye başlayan vatandaşlara sevindirici haber geldi. Nalburlarda bile bulunan ve 35 TL'ye satılan aletler, yeni musluk alanlara montajlı halde veriliyor.

Musluğa takılan perlatörlerin su faturaların yüzde 50 düşürüyor. Ancak perlatörlerin hepsinin aynı etkiyi yapmadığı belirtiliyor. Bunda önemli olan perlatörlerin deliklerinin ince olması ve yoğun su baskısına maruz kalabilmesi çok önemli.

İnce delikli, tazyikli, yoğun fonksiyonlu çeşitleri bulunan perlatörler suyun basıncını ayarlanabiliyor.
İstanbul'da 30 yıldır taksicilik yapan Salih Altunışık, "Bir caminin avlusuna gidin elinize bir damacana alın. Perlatör takılı olmayan çeşme damacanayı 10, takılı olan ise 20 saniyede dolduruyor. Yavaş dolum su tasarrufunu ortaya çıkartan güzel bir örnek" dedi.

Perlatör sayesinde yüzde 80 su tasarrufu ettiğini anlatan mahalle berberi Süleyman bey, "Su faturam eskiden 500 TL geliyordu şimdi ise 250 TL, yarı yarıya düştü rakamlar" ifadelerini kullanıyor.

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