36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu

Beşiktaş Belçika temsilcisi Brugge'e 5-0 yenilirken 36 yıl sonra aynı üzüntüyü yaşadı!
Fotoğraf: Adem Kabayel / YENİÇAĞ
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 5. haftasında Rıza Çalımbay'ın ekibi Beşiktaş ile Ronny Deila'nın yönetimindeki Club Brugge karşı karşıya geldi.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip Club Brugge 5-0 kazanırken goller; 4. dakikada Casper Nielsen, 14 ve 46. dakikalarda Igor Thiago, 51. dakikada Raphael Onyedika, 70. dakikada ise Andreas Skov Olsen'den geldi.
Maç öncesi gruptan çıkma şansı kalmayan Beşiktaş 1 puanda kalırken, Club Brugge 13 puana yükseldi.
Grubun son maçında Beşiktaş deplasmanda Lugano ile karşılaşırken, Club Brugge sahasında Bodo-Glimt'i ağırlayacak.
36 YIL SONRA BİR İLKBeşiktaş, 36 yıl sonra evinde oynadığı bir Avrupa kupası maçında 0-5'lik skorla geriye düştü.
Siyah-beyazlı ekip 14 Mart 1987'de Dinamo Kiev'e iç sahada 5-0 yenilmişti.