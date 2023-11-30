36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu

Beşiktaş Belçika temsilcisi Brugge'e 5-0 yenilirken 36 yıl sonra aynı üzüntüyü yaşadı!

KAYNAK: Haber Merkezi
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 1

Fotoğraf: Adem Kabayel / YENİÇAĞ

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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 2

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 5. haftasında Rıza Çalımbay'ın ekibi Beşiktaş ile Ronny Deila'nın yönetimindeki Club Brugge karşı karşıya geldi.

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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 3

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip Club Brugge 5-0 kazanırken goller; 4. dakikada Casper Nielsen, 14 ve 46. dakikalarda Igor Thiago, 51. dakikada Raphael Onyedika, 70. dakikada ise Andreas Skov Olsen'den geldi.

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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 4

Maç öncesi gruptan çıkma şansı kalmayan Beşiktaş 1 puanda kalırken, Club Brugge 13 puana yükseldi.

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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 5

Grubun son maçında Beşiktaş deplasmanda Lugano ile karşılaşırken, Club Brugge sahasında Bodo-Glimt'i ağırlayacak.

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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 6

36 YIL SONRA BİR İLK

Beşiktaş, 36 yıl sonra evinde oynadığı bir Avrupa kupası maçında 0-5'lik skorla geriye düştü.

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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 7

Siyah-beyazlı ekip 14 Mart 1987'de Dinamo Kiev'e iç sahada 5-0 yenilmişti.

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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 19
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 20
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 21
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 22
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 23
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 24
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 25
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 26
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 27
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 28
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 29
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 30
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 31
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 32
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 33
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 34
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 35
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 36
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 37
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 38
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 39
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 40
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 41
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 42
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 43
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 44
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 45
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 46
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 47
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 48
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 49
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 50
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 51
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 52
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 53
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 54
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 55
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 56
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 57
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 58
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 59
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 60
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 61
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 62
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 63
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 64
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 65
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 66
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 67
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 68
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 69
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 70
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 71
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 72
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 73
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 74
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 75
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 76
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 77
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 78
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 79
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 80
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 81
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 82
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 83
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 84
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 85
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 86
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 87
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 88
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 89
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36 yıllık lanet İnönü'de geri döndü. Kimse beklemiyordu 90
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