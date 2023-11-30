Beşiktaş'ı 5'iktaş yapanlara kim helal edecek hakkını? Gürel Yurttaş yazdı

Beşiktaş, Clubb Brugge maçına başlarken Ahmet Nur Çebi kulüp çalışanlarına konuşuyordu:

"Hakkınızı helal edin. Ben ettim!"

Peki bunu taraftarlara söyleyebildi mi?

Görevini devretmeden önceki son maçta tribündeki yerini alıp taraftarlara seslenebildi mi?

Kulüp görevlileri ne desin? Taraftarların söyleyeceklerini dinleyebildi mi?

Dediğim dedik, çaldığım düdük misali getirdi Beşiktaş'ı bugünlere. Yanlışların hangi birini sayayım. Ceyhun Kazancı inadını mı? Valerien Ismael'in bugünlerin temelini atmasını mı? Transferde yapılan saçma sapan hamleleleri mi? Hangisini, hangisini?

Onun için Club Brugge maçı bir sonuçtur aslında. Kötü bir dönemin berbat sonucu.

Ahmet Nur Çebi ve arkadaşları giderken arkalarında Kartal'ın karasını bıraktı. Gözlerde de yaş!

Ben şimdi size bu maçı detaylı bir şekilde anlatmayacağım.

Daha maçın hemen başlarında Club Brugge'nin Luka Modric'e kardeşi kadar benzeyen Nielsen ve Thiago'nun gollerini...

İkinci yarının başlamasıyla yine Thiago ve Onyedika'nın gollere devam etmesini... Olsen'in boş kaleye gol atmasını...

Ersin'in saçma sapan goller yemesini...

Beşiktaş'ın 5-0 gibi tarihi bir farkla yenilmesini...

Beşiktaş'ın nedense çözülemeyen sakatlıklar sorununu.

Takımın yarısının oynamamasını.

Benim sorum şu:

Beşiktaş nasıl bu hale geldi?

Beşiktaş forması giyenler bu kadar mı kötü, ruh nereye gitti?

Club Brugge değil burada önemli olan. Club Brugge Belçika gibi bir ülkenin liginde orta sıralarda bulunan bir takım.

Sanki Manchester City'le oynuyormuş gibi nasıl bu halde olabilir koskoca Beşiktaş; onu sorguluyorum ben.

Kenarda Rıza Çalımbay'a üzüldüm bir de. Çırpındı durdu. Kenarda kim varsa oyuna soktu.

Ama yetmiyordu, çünkü bu takımın ruhu yoktu.

Beşiktaş'ta seçim var pazar günü. Ya Serdal Adalı seçilecek, ya da Hasan Arat.

Ahmet Nur Çebi'nin aksine onlar futbolu futboldan gelenlere teslim edecek.

Ya Samet Aybaba, Feyyaz Uçar, ya da Mehmet Özdilek.

Hangisi gelirse gelsin işleri zor; öyle görünüyor.

Bu takıma önce Beşiktaş ruhunu vermek gerek.

Ama şu da ortada ki hangisi gelirse gelsin bugünkünden daha iyi olacak.

Çünkü Samet Aybaba'nın, Feyyaz Uçar'ın, Mehmet Özdilek'in olduğu yerde iş bilmeyen kişiler göreve gelemeyecek.

Saçma sapan transferler yapılmayacak. Kulüp menajerlere teslim olmayacak.

Bir de şu. Beşiktaş'ı bu hale düşürenleri de Beşiktaşlılar unutmayacak.

Daha fazla yazmak gelmiyor içimden. Kusura bakmayın.

Son bir söz daha söyleyeyim hadi:

BEŞİKTAŞ'I 5'İKTAŞ YAPANLAR...

YÜZÜNÜZ KIZARMIYOR MU?