Beşiktaş taraftarı 12 Eylül öncesinin meşhur şarkısını söylüyor. Bu hale nasıl gelindi kimse bilmiyor

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde Club Brugge'dan ilk dakikalarda 2 gol birden yedi.

Gollerin şaşkınlığını üzerinden atan siyah beyazlı taraftarlar bir anda 12 Eylül öncesinin meşhur şarkısını söylemeye başladı.

Siyah beyazlı takım 15 yıl şampiyon olamadığı yıllarda Sabahattin Ali'nin sözlernini yazdığı, genellikle de Edip Akbayram'ın seslendirdiği bu şarkıyı söylüyorlardı:

Başın öne eğilmesin

Aldırma Kartal (gönül) aldırma

Ağladığın duyulmasın

Aldırma gönül, aldırma

Aradan onca yıl geçmesine rağmen bu şarkı tribünde nasıl yayıldı bir anda, bilinmiyor. 60'lı yaşlardakiler bilirler de, tribündeki gençlerin de sözlere eşlik etmesi dikkatleri çekti.

Beşiktaş tribünleri hep bir ağızdan uzun süre söyledi: Başın öne eğilmesin, aldırma kartal aldırma!