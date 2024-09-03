36 yıllık marka iflas etti 1000 kişi işten atıldı. Dev şirket komsep kurbanı

Kovid-19 salgını sonrası Avrupa başta olmak üzere bir çok ülkeyi etkileyen ekonomik kriz dev şirketleri ya konkordato ilan etmeye ya da iflasa sürüklüyor.

Son -iflas haberi İngiltere’den geldi. Ülkede 1988 yılından bu yana faaliyet gösteren perakende markası Carpetright Limited iflasını duyurdu. Yüzlerce mağazası bulunan Carpetright son fiziki mazasını ve online alışveriş sitesini de kapattı. 1000'den fazla çalışan ise işsizler ordusuna katıldı.

CV ​​Puls'tan Johan Van Loon, Carpetright zinciri, eski adıyla Carpetland’ın yer döşeleri sattığını rakiplerine göre dekorasyon ve yaşam konsept ürünlerinin onlara göre sınırlı olduğunu ileri sürdü.

Carpetright web sitesinde 'Ne yazık ki mağazalar ve web mağazası kapandı' ifadesi yer alıyor. Şirket ayrıca şu anda e-postalara veya telefonlara yanıt vermenin mümkün olmadığını belirtiyor.