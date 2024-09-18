37 ayrı dolandırıcılık dosyasından aranıyordu!

Samsun'un İlkadım ilçesinde, "Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan 37 ayrı dosyadan aranan ve 1,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mustafa Küçükgözlü (44), polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 37 ayrı dolandırıcılık dosyasından aranan Küçükgözlü'nün yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan operasyon sonucunda, şüpheli sabah saat 07.00 sıralarında İlkadım ilçesinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Küçükgözlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.