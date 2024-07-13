39 gösterici öldü istifa geldi

Kaynak: İHA
39 gösterici öldü istifa geldi

Kenya'da vergi artışını içeren yasa tasarısına karşı düzenlenen protestolar sonucunda 39 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayların ardından, Polis Genel Müfettişi Japhet Koome, gelen yoğun eleştiriler üzerine istifa etti.

Kenya Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı William Ruto'nun Kasım 2022'den beri görevde olan Koome'nin istifasını kabul ettiği ve yerine geçici olarak Douglas Kanja'nın atandığı bildirildi.

Kenya Ulusal İnsan Hakları Komisyonu'na göre, 18 Haziran'da başlayan ve polisin gerçek mermi kullanarak müdahale ettiği protestolarda en az 39 kişi hayatını kaybederken, 361 kişi yaralandı.

Devlet Başkanı Ruto, 26 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, parlamentodan geçen yasa tasarısını onaylamayacağını belirtmişti. Ayrıca, 11 Temmuz Perşembe günü kabineyi feshederek Başbakan ve Dışişleri Bakanı Musalia Mudavadi dışındaki tüm bakanları görevden almıştı.

aw246079-02.jpg

aw246079-01.jpg

Son Haberler
12 gündür fışkırıyor yetkililer seyrediyor. Pompa başındaki fiyatı bile insanı milyarder eder Gündem
12 gündür fışkırıyor yetkililer seyrediyor. Pompa başındaki fiyatı bile insanı milyarder eder
Anız yangını söndürülemiyor Gündem
Anız yangını söndürülemiyor
Ali Babacan: TÜİK yönetimi derhal değiştirilmeli Ekonomi
Ali Babacan: TÜİK yönetimi derhal değiştirilmeli
Test uçuşunda yere çakıldı Dünya
Test uçuşunda yere çakıldı
Camiden çaldı, pantolonunda sakladı! Gündem
Camiden çaldı, pantolonunda sakladı!
Amuda kalkmanın faydaları var mı? Uzmanlar açıklıyor Keşfet
Amuda kalkmanın faydaları var mı? Uzmanlar açıklıyor
Savaş uçağı saniyeler içinde yere çakıldı Dünya
Savaş uçağı saniyeler içinde yere çakıldı