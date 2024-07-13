39 gösterici öldü istifa geldi

Kenya Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı William Ruto'nun Kasım 2022'den beri görevde olan Koome'nin istifasını kabul ettiği ve yerine geçici olarak Douglas Kanja'nın atandığı bildirildi.

Kenya Ulusal İnsan Hakları Komisyonu'na göre, 18 Haziran'da başlayan ve polisin gerçek mermi kullanarak müdahale ettiği protestolarda en az 39 kişi hayatını kaybederken, 361 kişi yaralandı.

Devlet Başkanı Ruto, 26 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, parlamentodan geçen yasa tasarısını onaylamayacağını belirtmişti. Ayrıca, 11 Temmuz Perşembe günü kabineyi feshederek Başbakan ve Dışişleri Bakanı Musalia Mudavadi dışındaki tüm bakanları görevden almıştı.