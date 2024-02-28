3'üncü kattan düşerek ölen 11 yaşındaki kız çocuğu son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: DHA
3'üncü kattan düşerek ölen 11 yaşındaki kız çocuğu son yolculuğuna uğurlandı
Bursa’da koltukta oynarken tutunmak istediği camın kırılması ile dengesini kaybedip 3'üncü kattaki evinin penceresinden düşen Şefika Coşkun (11) kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Bursa’nın Osmangazi İlçesi Ressam Şefik Bursalı Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanda meydana gelen olayda, Binanın 3'üncü katındaki dairede oturan 11 yaşındaki Şefika Coşkun, koltukta oyun oynarken dengesini kaybederek cama tutunmak istedi. Bu sırada camın kırılması ile Coşkun, 10 metre yükseklikten başının üzerine düştü.

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Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri gönderildi. Coşkun, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. İsmail-Emine Coşkun çiftinin 3 çocuğunun en küçüğü olan ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Coşkun'un cenazesi, bugün Osmangazi ilçesi Güneybudaklar Mahallesi'ne getirildi. Coşkun'un cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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