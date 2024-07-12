4 Arap turist göle düştü

Trabzon’un Çaykara ilçesindeki ünlü turizm merkezi Uzungöl’de, 4 Arap turistin elektrikli golf aracı ile yaptıkları gezinti talihsiz bir kazayla sonuçlandı. Elektrikli golf aracı göle düştü ve kazada turistlerden biri hafif yaralandı.

Olay, dün sabah saatlerinde meydana geldi. Körfez ülkelerinden tatil amacıyla Uzungöl'e gelen 4 turist, kahvaltının ardından göl kıyısında gezinti yapmak için elektrikli bir golf aracı kiraladı. A.K.A. tarafından kullanılan araç, gezinti sırasında kontrolden çıkarak göle devrildi.

Turistler, kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı ve çevredeki insanların yardımıyla sudan çıkarıldı. Hafif yaralanan bir turist, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı olarak Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.