4 çocuk babası kadının tanışma mesajına yanıt verdi hayatı kabusa döndü

Halktv'den Dinçer Gökçe'nin özel haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na geçen hafta yapılan bir suç duyurusu, kişisel verilerin güvenliği ile ilgili çok sayıda kişinin taşıdığı endişeyi üst seviyeye çıkarabilecek türden. Savcılık dosyasına göre, dikkat çeken olaylar silsilesi şöyle gelişti:

TANIŞMA MESAJI GELDİ

İstanbul’da yaşayan evli 4 çocuk babası M. B. (50), geçen 12 Mayıs günü, popüler sosyal medya uygulaması Instagram’da, adı Y. K. olduğu kaydedilen bir kadınla tanıştı. İddiaya göre, anılan gün saat 00.53 gibi Y. K., M. B.’ye bir mesaj gönderdi. Tanışma istekli mesajı M. B. karşılıksız bırakmadı.

CİNSEL İÇERİKLİ GÖRÜNTÜ

İkili, uygulama üzerinde bir süre mesajlaştı. Bir süre sonra da, yine M. B.’nin iddiasına göre, Y. K., bu kişi ile GSM numarasını paylaştı. İkili, bu kez WhatsApp üzerinden yazışmayı sürdürdü. Bu süreçte, Y. K. bu kişiye cinsel içerikli bazı fotoğraf ve videolarını gönderdi. Y. K., M. B.’den de benzer bir talepte bulundu. İkili arasındaki yazışma trafiğine dair son kayıt ise 2 Temmuz günü saat 00.50.

"SAVCILIĞA VERECEĞİM"

Bu tarihten 4 gün sonra, M. B. dikkat çeken bir telefon görüşmesinin muhatabı oldu. Arayan kişi kendisini ‘Avukat Ercan Soylu’ olarak tanıttı. Suç duyurusuna göre avukat olduğunu söyleyen bu kişi M. B.’ye “Hakkınızda bir şikâyet var, elime ulaştı, dosyayı savcılığa sevk edeceğim ” dedi. M.B. ise, şikâyetin içeriğinin ne olduğunu öğrenmeye çalıştı.

Bu kişi, M. B.’ye, Y. K. ile yaptığı yazışmalar ve paylaşılan görüntülerden söz etti. Avukat olduğunu söyleyen kişi ile M. B. arasındaki görüşme bir süre sonra tartışmaya dönüştü. İddiaya göre bu kişi, M. B.’ye yönelik ağır hakaretlerde bulundu.

TÜM BİLGİLERİNİ ELE GEÇİRDİ

Bu kişi kısa süre sonra M. B.’ye dikkat çeken bir dizi mesaj gönderdi. Anılan mesajda M. B.’nin yanı sıra eşi, 4 çocuğu ile kardeşlerinin isim, soy isim, doğum tarihleri, anne baba isimleri ile vatandaşlık numaraları bu mesajda yer aldı.

İkinci bir mesajda da “Tüm aile bireyleriniz ile iletişime geçiyorum” diyen kişi bu kez M. B.’nin yakınlarının telefon numaralarını paylaştı. Bu kişi bir süre sonra, M. B. ile Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nda düzenlenmiş izlenimi verilen bir evrak paylaştı.

"ÖDEMEYİ YAP"

Sahte olduğu anlaşılan evrakta özetle M. B.’nin, çocuk yaştaki Y. K. ile cinsel içerikli yazışmalar yaptığı 15 yıla kadar hapisle yargılanabileceği ifadesi yer aldı. Sahte savcılık evrağında M. B.’nin 20 bin 406 lira ödemesi halinde hakkında takipsizlik kararı verileceği belirtiliyordu.

GÖRÜNTÜLERİ AİLESİNE ATTI

M. B. kendisinden talep edilen parayı ödemedi. Kendisini avukat olarak tanıtan kişi ise, bu kez M. B. ile Y. K. arasındaki mahrem içerikli tüm yazışma ve görüntüleri, bu kişinin eşi çocukları ve kardeşlerine mesaj olarak attı.

Dolandırıcılık, tehdit ve şantaja maruz kaldığını söyleyen M. B. suç duyurusunda bulundu. Bu arada, Halktv.com.tr’nin yaptığı araştırmaya göre Türkiye Barolar Birliği’nde ‘Ercan Soylu’ adında bir avukatın kaydı bulunmuyor.