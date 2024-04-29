Bayburtspor küme düşmemeyi kutladı

Kaynak: Haber Merkezi
Bayburtspor küme düşmemeyi kutladı
TFF 3. Lig 3.Grup'ta mücadele eden Bayburtspor’da ligde kalmanın sevinci yaşanıyor.

Ligin son maçında deplasmanda Fatsa Belediyesporu 1-0 yenen Karadeniz temsilcisi ligde kalmayı başardı.
Son haftya girilirken ligde kalabilmek için, üç puan önde olan Bayburtspor'un deplasmanda Fatsa Belediyespor'u H.İbrahim Esen'in 33. dakikada attığı 1-0 yenerek ligde kalmayı başardı.

Bu grupta Darıca GB kendi evinde Ligden düşmesi haftalar önce kesinleşen Akhisraspor’u 2-0 yenmesine rağmen BAL ligine düşen 3. Takım oldu. Bu grupta Akhisarspor ve Sivas dörteylül takımları daha önce BAL ligi’ne düşen takımlar olmuştu.
Lig’e teknik direktör Ali kemal Yılmaz ile çok kötü başlangıç yapan Sarı Siyahlı ekip , art arta aldığı mağlubiyetlerle ligin dibine demir attı. ilk yarıda 25 gol yiyip sadece 2 gol atabilen ve kesin düştü gözüyle bakılan Bayburt Özel İdare spor ikinci yarıda yaptığı teknik direktör ve oyuncu takviyeleriyle düşmeme adına iyi sinyaller verdi.

Başta Bayburtlu kaleci Burak Karabacak‘ın insanüstü gayretiyle kazandırdığı puanlarla ligde kalma yolunda umutlanan Karadeniz temsilcisi teknik direktör Cevdet Uzunköprü ve diğer oyuncu grubu ile bu hedefini gerçekleştirdi.

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