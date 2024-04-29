Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu
Balıkesir’de narkotik operasyonu. Jandarma ekipleri narkotik operasyonunda çok sayıda uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı.

Jandarma’nın düzenlediği operasyona dair aktarılan bilgilere göre Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığı, Burhaniye ve çevre ilçelerde uyuşturucu imalatı ve ticaretini örgütlü bir şekilde yapan şüphelilerin yakalanması için operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmada 7 şahsa yönelik 4 ikamete eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucunda 343 adet sentetik uyuşturucu hap, 5 adet extacy uyuşturucu hap, 10 gram bonzai, 3 gram metamfetamin, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet av tüfeği ve suçtan elde edilen 4 bin 700 TL ele geçirildi.

Operasyonda 7 şüpheli şahıs yakalandı. 4 şüpheli şahıs hakkında tutuklama kararı, 2 şahıs hakkında da 2 adli kontrol kararı verildi.

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