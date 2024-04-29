Uçak biletleri uçtu

Kaynak: Haber Merkezi
Uçak biletleri uçtu
İç hat uçuşlarında uygulanan uçak bileti tavan fiyatına yüzde 30 zam geldi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 2013’ten bu yana iç hatlar uçuşlarında uygulanan uçak bileti tavan fiyatına zam yapıldı. İç hatlar ekonomi sınıfı uçak biletlerinde tavan fiyat yüzde 30 artırıldı. Böylece yurt içi uçuşlarda tavan uçak bileti fiyatı 3 bin 250 TL’ye yükseltildi.

Yeni uygulama ile uçağın yüzde 85’lik bölümü için tavan fiyat 1650 TL’den 2 bin TL’ye, geri kalan yüzde 15’lik bölümü için ise 2 bin 500 TL’den 3 bin 250 TL’ye yükseltildi.

Bu kararın ardından iç hatlarda bilet satan firmalar gerekli düzenlemeleri yaparak zammı fiyatlarına yansıttı. İç hatlarda tek yönde tavan fiyat uygulaması ilk olarak 2013 yılında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından getirilmişti.

İç hat business sınıfında ve dış hat bilet fiyatlarında ise tavan ücret uygulaması bulunmuyor.

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