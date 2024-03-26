4 ilde dolandırıcılık operasyonu

Kaynak: AA
4 ilde dolandırıcılık operasyonu
Muğla merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hazineye ait arazilerin sahte evrakla satılarak 30 kişinin yaklaşık 60 milyon lira dolandırıldığı iddiası üzerine Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

Muğla merkezli Ankara, İstanbul ve Antalya'da gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 11 cep telefonu, 3 bilgisayar, çok sayıda boş ve dolu senet, tapu fotokopisi, devir sözleşmesi ile vekaletname ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Son Haberler
Lambalı kadın Florence Nightingale lambasını kullanarak hastaları nasıl iyileştirdi? Kırım Savaşı sırasında hemşireydi Yaşam
Lambalı kadın Florence Nightingale lambasını kullanarak hastaları nasıl iyileştirdi? Kırım Savaşı sırasında hemşireydi
ABD’de çocuklara sosyal medya yasağı geldi. Hepsi teker teker silinecek Dünya
ABD’de çocuklara sosyal medya yasağı geldi. Hepsi teker teker silinecek
İsrail, Katar'daki müzakere heyetini geri çağırdı Dünya
İsrail, Katar'daki müzakere heyetini geri çağırdı
Spor basınının 1 numarası Şansal Büyüka 'Süper Lig tarihinin en kirli sezonu oynanıyor' diyerek anlattı. VAR odası olmuş rant odası Spor
Spor basınının 1 numarası Şansal Büyüka 'Süper Lig tarihinin en kirli sezonu oynanıyor' diyerek anlattı. VAR odası olmuş rant odası
Flaş.. Flaş.. Narkotik operasyonunda polise ateş açıldı Gündem
Flaş.. Flaş.. Narkotik operasyonunda polise ateş açıldı
Çin’den güçlü yuan adımları Ekonomi
Çin’den güçlü yuan adımları
Flaş.. Flaş.. IŞİD’den Putin'e tehdit Dünya
Flaş.. Flaş.. IŞİD’den Putin'e tehdit