4 ilde dolandırıcılık operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hazineye ait arazilerin sahte evrakla satılarak 30 kişinin yaklaşık 60 milyon lira dolandırıldığı iddiası üzerine Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

Muğla merkezli Ankara, İstanbul ve Antalya'da gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 11 cep telefonu, 3 bilgisayar, çok sayıda boş ve dolu senet, tapu fotokopisi, devir sözleşmesi ile vekaletname ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı.