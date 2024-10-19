4 kaçağı ülkeye sokan 5 şahıs tutuklandı

Kaynak: İHA
4 kaçağı ülkeye sokan 5 şahıs tutuklandı

Kilis'te 4 kaçak Suriye'den Türkiye'ye geçmesine organizatörlük yapan 5 şahıs tutuklandı.

Kilis'te 4 kaçağın Suriye'den Türkiye'ye geçmesine organizatörlük yapan 5 şahıs tutuklandı.

Kilis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis-Gaziantep çevre yolu üzerinde durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada Suriye uyruklu 4 kaçak yakalanırken olayın organizatörlüğünü yapan 5 şahıs gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen 5 organizatör tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suriye uyruklu 4 kaçak ise yapılan işlemlerinin ardından gönüllü geri dönüş kapsamında ülkelerine gönderildi

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