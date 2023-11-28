4 malzemeli unsuz çikolatalı kek nasıl yapılır?

Malzemeler

150 gram bitter çikolata

(yaklaşık 6 yemek kaşığı dolusu erimiş çikolata)

4 adet yumurta

2 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

Hazırlanışı

Yumurta beyazları ve sarıları iki ayrı kaba ayırılır. Beyazları kar olana kadar mikser yardımıyla çırpılır.

Daha sonra sarıları çırpıp içine benmari usulü eritilen çikolatalar ilave edilir. Şekersiz bulanlar çikolata miktarını biraz daha artırabilir.

Sonrasında kakao ve kabartma tozunu da ilave edip son kez çırpılır. Katı kıvamdaki hamuruna yumurta beyazları aşama aşama eklenir ve hamur yumuşatılır.

Kabartma tozu koyulduğu için köpükler sönebilir. Bu normaldir. Harç, fırın kağıdı serilmiş bir yuvarlak borcama alınır. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirilir.

Afiyet olsun.