4 milyon haneye elektrik desteği: Şartlar belli oldu

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından verilecek olan elektrik desteği, 1-2 kişilik muhtaç hanelere 75 kilovaatsaat (kwh) elektrik karşılığı 130.09 TL, 3 kişilik hanelere 100 kwh karşılığı 173.46 TL, 4 kişilik hanelere 125 kwh karşılığı 216.82 TL, 5 kişi ve daha fazla kişilik ailelere 150 kwh karşılığı aylık 260.19 TL olarak verilecek.

Fatura destek tutarı ise ortalama 200 TL olarak kabul edildiğinde bu şekilde aylık 800 milyon TL, yıl genelinde ise yaklaşık 10 milyar TL'lik elektrik faturası devlet tarafından karşılanmış olacak.

ELEKTRİK DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ihtiyaç sahibi haneleri kapsayan elektrik destek programından; 65 yaşını doldurmuş muhtaç kişilerin, düzenli merkezi yardım alanların, eşi vefat etmiş kadınların, muhtaç asker ailelerin, öksüz ve yetimlerin ve kronik hastalık yardım programından faydalananların yararlanabileceği belirtildi.

Söz konusu destek programından yararlanmak isteyen vatandaşların, bir kuruma başvuru yapmasına gerek kalmayacak, kimlik kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmeleri yeterli.

Düzenli sosyal yardım almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden hanelerin sistem üzerinde aylık kontrolü yapıldıktan sonra ödemeler hazırlanıyor.

Hak sahiplerinin oturdukları evde kiracı olmaları ve elektrik sayaçlarının ev sahibinin üzerine olması gibi durumlar da destekten yararlanmalarına engel olmayacak. Hak sahibi bakanlığın sisteminde kayıtlı olduğu için başka belge olmadan destekten yararlanabilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, daha önce bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında İhtiyaç Sahibi Hanelere Elektrik Tüketim Desteği Verilmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı'na göre desteklemelerin devam ettiğini iletti ve "Bu bağlamda, 2019'dan bugüne kadar 19.2 milyar TL'lik bir elektrik tüketim desteği verdik. Diğer taraftan, bu yıl da hâlen devam eden ısınma amaçlı kömür desteği kapsamında geçtiğimiz yıl 1.9 milyon haneye 1.7 milyon ton kömür desteği sağladık. Geçen yıl 634 milyon lira tutarında doğalgaz tüketim desteğinde bulunduk" açıklamasını yapmıştı.