4 Ocak Perşembe TV yayın akışında ne var? 4 Ocak Perşembe televizyonda hangi diziler var?

Kaynak: Haber Merkezi
4 Ocak Perşembe TV yayın akışında ne var? 4 Ocak Perşembe televizyonda hangi diziler var?
4 Ocak Perşembe yani bugün televizyon kanallarında hangi programlar var, yayın akışı nasıl merak ediliyor. İzleyiciler 4 Ocak Perşembe yayın akışını arama motorlarında kanal kanal araştırıyor. Peki, 4 Ocak Perşembe TV yayın akışında ne var? 4 Ocak Perşembe bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 4 Ocak Perşembe TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 4 Ocak Perşembe ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 4 Ocak Perşembe TV yayın akışında ne var? 4 Ocak Perşembe bugün hangi diziler var?

Perşembe televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 4 Ocak Perşembe yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 4 Ocak Perşembe TV yayın akışında ne var? 4 Ocak Perşembe bugün hangi diziler var?

4 OCAK PERŞEMBE YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

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SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

09:45 Kızılcık Şerbeti

12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Hadi Hayırlısı Istakoz'un Haritası

22:15 Atla Gel Şaban

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ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak

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FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 Çalar Saat

10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Kızıl Goncalar

19:00 Selçuk Tepeli FOX Ana Haber

20:00 Kutsal Damacana 4

22:30 Hudutsuz Sevda

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KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 3 Kağıtçılar

22:00 Bizum Hoca

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STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 En Güzel Bölüm

16:15 Söz

18.15 Star Haber

19:00 Sakla Beni

20:00 Sakla Beni

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TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 Masterchef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Aşka Düşman

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