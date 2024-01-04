4 Ocak Perşembe TV yayın akışında ne var? 4 Ocak Perşembe televizyonda hangi diziler var?

İzleyiciler 4 Ocak Perşembe TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 4 Ocak Perşembe ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 4 Ocak Perşembe TV yayın akışında ne var? 4 Ocak Perşembe bugün hangi diziler var?
Perşembe televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 4 Ocak Perşembe yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 4 Ocak Perşembe TV yayın akışında ne var? 4 Ocak Perşembe bugün hangi diziler var?
4 OCAK PERŞEMBE YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
09:45 Kızılcık Şerbeti
12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Hadi Hayırlısı Istakoz'un Haritası
22:15 Atla Gel Şaban
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 Çalar Saat
10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Kızıl Goncalar
19:00 Selçuk Tepeli FOX Ana Haber
20:00 Kutsal Damacana 4
22:30 Hudutsuz Sevda
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 3 Kağıtçılar
22:00 Bizum Hoca
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 En Güzel Bölüm
16:15 Söz
18.15 Star Haber
19:00 Sakla Beni
20:00 Sakla Beni
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 Masterchef Türkiye All Star
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Aşka Düşman