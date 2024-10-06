4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı sınır ötesinde yapılan operasyonlara dair X sosyal medya hesabından resmi açıklama yaptı. Açıklamaya göre Irak’ın kuzeyinde yer alan Gara’da tespit edilen 2 terörist ile beraber Suriye’nin kuzeyinde belirlenen 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Yapılan resmi açıklamanın sonunda ise şu ifadeler yer aldı:
“Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz!”
Terörist neredeyse hedefimiz orası!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 6, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi
Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz… pic.twitter.com/ensSUAEe4o