4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı sınır ötesinde yapılan operasyonlara dair X sosyal medya hesabından resmi açıklama yaptı. Açıklamaya göre Irak’ın kuzeyinde yer alan Gara’da tespit edilen 2 terörist ile beraber Suriye’nin kuzeyinde belirlenen 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Yapılan resmi açıklamanın sonunda ise şu ifadeler yer aldı:

“Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz!”