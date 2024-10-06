4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB tarafından yapılan açıklamada Suriye'nin kuzeyi ve Irak'ta yapılan operasyonlar sonucunda 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı sınır ötesinde yapılan operasyonlara dair X sosyal medya hesabından resmi açıklama yaptı. Açıklamaya göre Irak’ın kuzeyinde yer alan Gara’da tespit edilen 2 terörist ile beraber Suriye’nin kuzeyinde belirlenen 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Yapılan resmi açıklamanın sonunda ise şu ifadeler yer aldı:

“Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz!”

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