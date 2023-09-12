4 yedik ama 2 attık çok şükür! Boş yapma Büyükekşi itiraf et. Sedat Kaya yazdı

Medyanın Prometheus'u Sedat Kaya, Milli takımın Japonya'ya 4-2 kaybettiği maçı yazdı...

4 yedik ama 2 attık çok şükür! Boş yapma Büyükekşi itiraf et. Sedat Kaya yazdı

Sedat Kaya / YENİÇAĞ

Bir insanın ağzından çıkan her laf, büyük bir gaf olur mu?
4-2 yenildiğimiz Japonya maçı öncesi Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi konuşuyor.
"İstikrar önemli, takım olmak önemli. Bir Ermeni beraberliğiyle ani karar vermemek gerek."
Yarım ağızla Kuntz'a sözde sahip çıkmaya çalışıyor.
Boş yapıyor.
Kuntz milli takımın başına geçeli 2 yıl oldu.
Koskoca iki yıl.
NASA iki yılda Jupiter'e gidiyor, biz daha Edirne'den dışarıya çıkamadık.
Allah aşkına iki yıldır milli takımda bir istikrar gördünüz mü?
İki yıldır millilerin bir takım olduğunu söyleyebilir misiniz?
İstikrar için kaç yıl geçmesi lazım?
Kaç yenilgi, kaç hezimet yaşanması gerek?
Boş yapma Büyükekşi.
İtiraf et.
Bu gömlek sana ve ekibine büyük geldi.
Türk Futbolu'nu yönetme birikimine sahip değilsiniz.
Bundesliga'nın ne olduğunu bilmeyenlerin yer aldığı bir federasyonsunuz.
Beyefendi konuşmasında diyor ki; "Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarları maçlara takım formalarıyla geliyor. Oysa biz milli formayla gelmelerini istiyoruz!"
Neden acaba?
Milleti futboldan soğuttuğunuz için olmasın.
Baksanıza Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir, maçın 30 dakikasında şöyle bir paylaşım yaptı.
"Bu maçı ve bu milli takımı daha fazla izlemeye tahammülüm yok. Televizyonu kapatıyorum."
Oğuz Tongsir bile tahammül edemiyorsa, milletin halini siz düşünün.
Milli takımdan soğuttunuz insanları.
Eserinizle iftihar edin.

Sahaya gelince.
Maç ilk yarıda bitti aslında.
O kadar kötü, o kadar acemi, o kadar uyurgezer bir futbol oynadık ki, Japonlar güle oynaya kalemize gelip 30 dakikada 3 gol attılar.
Bizimkiler şaşkın ördek gibiydiler.
Hele hele ortasahamız, evlere şenlik.
Neyse ki, Kuntz efendi 2. yarıda Hakan Çalhanoğlu'nu oyunu aldı da, takım biraz toparlandı.
O da 20-25 dakika sürdü.
Zaten 2 golümüz de o süre içinde geldi.
Sonuçta Japonlar 4 gol attılar, 2 şutları da direkten döndü.
İstikrarlı bir şekilde yenilmeye devam ediyoruz.
Federasyon Başkanı Büyükekşi Ermeni beraberliği sonrası şöyle demişti.
"Çok şükür berabere kaldık."
Şimdi de şöyle bir demeç bekliyorum.
"4 yedik ama 2 attık çok şükür. Almanlar bile bir atmıştı."

Öne Çıkanlar
iPhone 15 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 15 ne kadar kaç TL?
iPhone 15 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 15 ne kadar kaç TL?
MasterChef All Star 86 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 86 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Jüpiter yolculuğundan bir fotoğraf daha geldi. Dünya’dan 100 milyon mil uzaktan gönderildi
Jüpiter yolculuğundan bir fotoğraf daha geldi. Dünya’dan 100 milyon mil uzaktan gönderildi
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
Akbelen'de son ağaçlar da kesiliyor
Akbelen'de son ağaçlar da kesiliyor
Solda Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyip poz veren Yunan komutan Sofokles. Sağda 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen Kadir Mısıroğlu
Solda Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyip poz veren Yunan komutan Sofokles. Sağda 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen Kadir Mısıroğlu
Son Haberler
Trabzonspor ayrılığı KAP'a bildirdi Spor
Trabzonspor ayrılığı KAP'a bildirdi
Kuntz'tan büyük suçlama. Resmen hedef gösterdi Spor
Kuntz'tan büyük suçlama. Resmen hedef gösterdi
Mehmet Şimşek'in sır gibi sakladığı karikatürü ortaya çıktı. Herkesten gizli gizli yazıyordu Güncel
Mehmet Şimşek'in sır gibi sakladığı karikatürü ortaya çıktı. Herkesten gizli gizli yazıyordu
Mahsun Kırmızıgül kendini eleştirenlere yanıt verdi. Sahneye kısa şortla çıktığı için linç yemişti Magazin
Mahsun Kırmızıgül kendini eleştirenlere yanıt verdi. Sahneye kısa şortla çıktığı için linç yemişti
1800 yıllık sunak gün yüzüne çıkarıldı Kültür Sanat
1800 yıllık sunak gün yüzüne çıkarıldı
74 yaşındaki çiftçi gübre serpme makinesine sıkıştı Yaşam
74 yaşındaki çiftçi gübre serpme makinesine sıkıştı
Malatya'da ağır hasarlı 2 bina patlayıcı yardımıyla yıkıldı Yaşam
Malatya'da ağır hasarlı 2 bina patlayıcı yardımıyla yıkıldı