40 derece sıcakta zorlu Antep fıstığı mesaisi

Kentin en önemli tarım ürünlerinden biri olan Antep fıstığının olgunlaşması için sıcak havanın gerekli olduğunu belirten üreticiler, bu yıl yüksek rekolte beklentisiyle hasada başladılar.

Gün doğumuyla birlikte fıstık tarlalarına giden kadın işçiler, gün batımına kadar sıcak havada çalışarak geçimlerini sağlamaya çalışıyor. Hasadın başlamasıyla birlikte kadın işçiler, merdiven yardımıyla ağaçlardan fıstıkları toplayarak traktörlere yüklüyor. Sıcak hava nedeniyle zor şartlar altında çalışan kadınlar, zaman zaman ağaç gölgelerinde dinlenerek kısa molalar veriyor.

65 yaşındaki Döne Takıl, "Sabah 06.30'da tarlaya gelip akşam 17.00'ye kadar çalışıyoruz. Sıcaklık zaman zaman 42 dereceyi buluyor, ama mecburen çalışıyoruz. Ailemin geçimini sağlamak için bu işi yapıyorum," dedi.

Başka bir işçi, Şemsiye Taşan, "Bu sıcak havada fıstık toplamak zor ama arkadaşlarla birlikte çalışmak zevkli oluyor. Aile bütçesine katkı sağlamak için buradayız. Hava sıcak ama çalışmak zorundayız," ifadelerini kullandı.

Ayşe Şahin ise, "Nizip'ten fıstık toplamak için geliyoruz. Sabah erken saatlerde başlayıp akşama kadar çalışıyoruz. Bu iş, ailemize ek bir gelir sağlıyor. Hasat dönemi boyunca burada çalışıyoruz ve bu yıl fıstıklarımız çok güzel. Sıcak havaya rağmen çalışmak zor ama ekip olarak güzel vakit geçiriyoruz," diye konuştu.

Kadın işçiler, zor şartlarda da olsa Antep fıstığı hasadı yaparak hem ailelerine hem de bölge ekonomisine önemli bir katkıda bulunuyorlar.