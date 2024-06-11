40 derecenin altında bereketli hasat telaşı. Litrelerce su tüketiyorlar

Düzenleme: Kaynak: İHA
40 derecenin altında bereketli hasat telaşı. Litrelerce su tüketiyorlar

Türkiye'nin en güneyinde bulunan Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çilek hasadı, sıcaklıkların 40 dereceye ulaştığı zorlu koşullar altında sürüyor. Çiftçiler, sıcaklığın etkisinden korunmak amacıyla günün ilk ışıklarıyla hasada başlıyor ve serinleyebilmek için bol miktarda su içiyorlar.

Depremin etkilerini sarmaya çalışan Hatay'da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte birçok meyvede hasat dönemi başladı. Verimli topraklarda yetişen Yayladağı çileğinin hasadı, 40 dereceyi aşan sıcak havada zorlu şartlar altında devam ediyor.

Türkiye'nin en güneyinde yer alan ve Afrika sıcaklarının etkisi altındaki bölgede çiftçiler, hasat için günün ilk ışıklarıyla tarlalara koşuyorlar. Yurtiçinde birçok ilde ve yurt dışında Rusya ile Gürcistan'da büyük talep gören ve damaklarda eşsiz bir tat bırakan Yayladağı çileği, tarladan 45 TL'den alıcı buluyor. Sıcak hava koşullarında hasada devam eden vatandaşlar, serinleyebilmek için litrelerce su tüketiyor.

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"10 LİTREDEN FAZLA SU TÜKETİYORUZ"

Sıcak havanın etkisiyle burnunda kanama yaşadığını ve serinlemek için 10 litreden fazla su tükettiğini belirten Mehmet Kaya, "Hatay'da hava çok sıcak, 40 dereceyi bulan bir sıcaklık var. 10 litreden fazla su tüketiyoruz, içmek ve serinlemek için. Ben üniversite sınavına hazırlanıyorum, bir yandan da babama yardım ediyorum. Çilek hasadı yapıyoruz, sıcakta çok zor oluyor. Kafamızdan aşağı su dökerek, soğuk su içerek ve dondurma yiyerek serinlemeye çalışıyorum. Benim de sıcakta burnum kanıyor, bu durum sıkıntı yaratıyor" dedi.

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"ÇİLEĞİMİZ YURTİÇİNDE VE YURTDIŞINDA TALEP GÖRÜYOR"

Damaklarda eşsiz bir tat bırakan Yayladağı çileğinin Rusya ve Gürcistan'a ihraç edildiğini ve tarladan 45 TL'ye alıcı bulduğunu belirten çiftçi Ahmet Kaya, "Meşhur Yayladağı çileğimizin hasadı için halkımız seferber olmuş durumda. Hasadımız bereketli geçiyor. Marketlerde çileğimiz 100 TL civarında satılıyor, doğrudan üreticiden tüketiciye ulaşırsa hem biz hem de tüketici daha fazla fayda sağlar. Şu an tarlada fiyat 45 TL, bu fiyattan memnun değiliz açıkçası. Sıcaktan dolayı sabah 5 buçukta tarlaya girmek zorundayız. Çileğimiz; yurtiçinde Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul başta olmak üzere Rusya ve Gürcistan'a satılıyor" diye konuştu.

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