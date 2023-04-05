Millilere büyük şok! 3-0 hükmen mağlup sayıldık

Litvanya'da düzenlenen UEFA U19 Avrupa Şampiyonası 2. Tur müsabakalarında U19 Kadın Milli Takımımızda skandal bir olay yaşandı. Millerimiz 4-0 kazandığı karşılaşmada cezalı oyuncu oynattığı için hükmen mağlup sayıldı.

Rojin Polat, Tuana Yılmaz ve Mine Yıldız'ın 2 gol attığı Andorra karşısında 4-0 galip gelen U19 Kadın Milli Takımımız 2 cezalı oyuncuyu oynatma gerekçesiyle 3-0 hükmen mağlup sayıldı.

2 MAÇI DA KAZANMIŞTIK

B Ligi'nde yer alan Türkiye; 1 Nisan'da Andorra ile karşı karşıya gelmiş daha sonra 4 Nisan'da Litvanya ile karşılaşmıştı. Millerimiz Litvanya maçını da 1-0 kazandı. Ayrıca 7 Nisan'da ise Moldova ile karşılaşacak. Grubu lider bitiren takım A Ligi'ne yükselecek.

