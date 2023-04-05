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Millilere büyük şok! 3-0 hükmen mağlup sayıldık

U19 Kadın Futbol Takımı, 4-0 yendiği maçta 3-0 hükmen mağlup sayıldı.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 18:38
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4-0 kazandık 3-0 yenildik

Millilere büyük şok! 3-0 hükmen mağlup sayıldık
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Litvanya'da düzenlenen UEFA U19 Avrupa Şampiyonası 2. Tur müsabakalarında U19 Kadın Milli Takımımızda skandal bir olay yaşandı. Millerimiz 4-0 kazandığı karşılaşmada cezalı oyuncu oynattığı için hükmen mağlup sayıldı. 
Rojin Polat, Tuana Yılmaz ve Mine Yıldız'ın 2 gol attığı Andorra karşısında 4-0 galip gelen U19 Kadın Milli Takımımız 2 cezalı oyuncuyu oynatma gerekçesiyle 3-0 hükmen mağlup sayıldı.
2 MAÇI DA KAZANMIŞTIK
B Ligi'nde yer alan Türkiye; 1 Nisan'da Andorra ile karşı karşıya gelmiş daha sonra 4 Nisan'da Litvanya ile karşılaşmıştı. Millerimiz Litvanya maçını da 1-0 kazandı. Ayrıca 7 Nisan'da ise Moldova ile karşılaşacak. Grubu lider bitiren takım A Ligi'ne yükselecek.
 

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