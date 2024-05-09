Biden'dan Netanyahu'ya silah sevkiyatı tehdidi: Refah’a kapsamlı bir saldırıyla girilirse durdururuz

ABD Başkanı Joe Biden, CNN kanalına verdiği röportajda İsrail'in Refah'a kapsamlı bir kara saldırısı başlatması ihtimaline ilişkin açıklamalarda bulundu.

Biden, İsrail'e yaklaşık 900 kiloluk bombaların sevkiyatının geçtiğimiz hafta durdurulmasıyla ilgili, "Gazze'deki siviller bu bombaların sonucunda ve İsrail'in sivil yerleşim merkezlerine girdiği diğer şekillerde öldürüldü" yorumunu yaptı.

Böylece Biden, Filistinli sivillerin öldürülmesinde Amerikan üretimi bombalarının kullanıldığını kabul etmiş oldu.

BİDEN, NETANYAHU'YA AÇIKÇA SÖYLEDİ

Daha önce çok kez Refah'a kapsamlı bir kara saldırısına girişilmemesi konusunda uyarılarda bulunduklarını aktaran Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptıkları son görüşmede de konuyu açıkça söylediğini belirtti.

ABD Başkanı, "Eğer Refah'a girerlerse, o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim" diye konuştu.

İsrail'in güvenliğini sağlama vaatlerine halen bağlı olduklarına işaret eden Biden, bununla birlikte sivil yerleşim bölgelerinde İsrail'in kullandığı bazı silahları, bombaları ve top mermilerini göndermeyi durduracaklarını kaydetti.