40 yıl düşünseniz bu yöntemin orucu bozacağı aklınıza gelmezdi. Millet uzaya giderken hocanın derdine bak

Kaynak: Haber Merkezi
40 yıl düşünseniz bu yöntemin orucu bozacağı aklınıza gelmezdi. Millet uzaya giderken hocanın derdine bak
Sosyal medyada bir hoca orucun nasıl bozulacağını açıkladı. Akıllara durgunluk veren yöntem izleyenlerin bir yandan yüzünü ekşitirken diğer yandan kafalarda şu düşünceyi de oluşturdu: “Millet uzaya giderken hocanın derdine bak”

Sosyal medyada yayılan bir video izleyenleri hayrete düşürdü. Bir hoca orucun nasıl bozulacağını açıkladı. Açıklamasında tuvalet sonrasında taharet almanın detaylarını anlatırken, taharet alınırken orucun nasıl bozulabileceğine dikkat çekti.

Hoca görünümlü kişinin videosu sosyal medyada gündem olurken videonun altına gelen yorumlarda bu tarz hocalara çocukların emanet edildiğini, dahası bu gibilerin devlete kadar sızdırıldığını ve bundan dolayı bu gibi meselelerin aslında tüm vatandaşları ilgilendirdiği yorumu geldi.

Videoya gelen yorumlar arasında bu kişilerin Müslümanlığı karaladıklarını öne sürüldü.

Kısa zamanda yayılan video, her Ramazan öncesinde sık sık sorulan “Orucu ne bozar?” sorularının fitilini de yaktı.

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