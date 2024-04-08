40 yıllık evi, çocukların kapı önünde sünger yakmasıyla küle döndü

Tek katlı müstakil ev ile evin önünde bulunan Büyükşehir Belediyesi'ne ait sinek mücadele kamyoneti alevler içinde kaldı. Yangın sonucunda ev sahibi Fatma Özdemir'e sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edilirken, eşi Mehmet Ali Özdemir ise evlerini kaybettiklerini belirterek, "Gidecek bir evimiz yok. 40 yıllık yaşam alanımızı kaybettik." dedi.

Olay, Kepez ilçesine bağlı Fatih Mahallesi 3428. Sokak'ta meydana geldi. Evden yükselen dumanları ve alevleri gören çevre sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, park halindeki kamyonete de sıçradı ve yoğun müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı. Ancak ev ve kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Yangının, mahalle çocuklarının evin önünde oynadığı sünger yakma oyunundan kaynaklandığı iddia edildi.

Evi yangınla birlikte kül olan Mehmet Ali Özdemir, "Çocuklar süngeri yakmak için çakmakla oynuyordu. Ben uyarıda bulundum fakat aniden alevler her yere yayıldı. Müdahale edemedim. Artık bir evimiz yok. 40 yıldır bu evde yaşıyorduk." şeklinde konuştu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.