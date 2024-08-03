400 yataklı devlet hastanesi için çalışmalar tam hız devam ediyor

Çankırı’da Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi tamamlanan ve son teknolojiyle donatılacak olan 400 yataklı devlet hastanesinin inşaat çalışmaları aralıksız sürüyor. 27 Mart’ta ihalesi yapılan ve deprem izolatörlü fore kazık temel sistemiyle inşa edilen hastane, toplamda 405 yatak kapasitesine sahip olacak.

Hastanede, 58 yoğun bakım yatağı, 250 tek kişilik oda, 36 çift kişilik oda, 20 palyatif bakım odası, 5 mahkum yatağı, 12 ameliyathane, 30 hemodiyaliz ünitesi, anjiyo servisi, kalp merkezi, fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi, görüntüleme ve laboratuvar üniteleri ile 133 poliklinik yer alacak. Hastane, 103 bin metrekarelik inşaat alanı üzerine kurulacak olup, 110 araç kapasiteli kapalı otopark ve 430 araç kapasiteli açık otopark bulunacak.

İnşaatın 2026 yılına kadar tamamlanması planlanıyor. İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan ve teşkilat yönetimi, inşaat alanında incelemelerde bulunarak projeye katkı sunan tüm yetkililere teşekkür etti. Dr. Sarıkaya, “Bu hastane, Çankırı ve çevre bölgelerin sağlık ihtiyaçlarını modern ve konforlu bir şekilde karşılayacaktır,” ifadelerini kullandı.