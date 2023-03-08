﻿418 milyar dolarla ne yapılacak?

Süleyman Demirel'in "Siyasette 24 saat çok uzun bir süredir" sözü, Millet İttifakı'nda yaşanan krizin 24 saatte aşılması ile bir defa daha doğrulandı ama bu tespit, bundan sonraki 24 saatler için de geçerlidir, bunu unutmamak gerekir...

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Atatürk'ün söylediği gibi "Asıl olan iç cephedir. Bu cephe bütün memleketin, bütün milletin meydana getirdiği bir cephedir."

Öyleyse iç cepheyi sağlam tutmak gerekir... Bunun için de takip edilmesi gereken yol bellidir. Bugün yaşanan sorunların temelinde iktidarların, devleti kuruluş felsefesi rayından çıkarmaya dönük hamleleri vardır. Son olarak AKP iktidarı, bu hamleleri, devletin ve milletin adını bile tartışma konusu haline getirmeye kadar vardırmıştır. Milleti millet yapan bütün değerler halen saldırı altındadır ve toprak, su tarım alanları ve sanayi tesisleri gibi maddi değerler de yabancılara teslim edilme sürecindedir. Eş zamanlı olarak İslam dinini de araç olarak kullanmakla ideolojik gibi gösterdikleri hedeflerine ulaşacaklarını planlamışlardır. Devlet kadrolarına ehliyetsiz, liyakatsiz kişileri doldurmalarının sebebi sadece partizanlık değildir. Devleti ancak böyle çürütebileceklerini öngördükleri için bu karar doğrultusunda hareket ediyorlar.

"Türk Milleti'nden Türkiye Milleti'ne geçiş" diye özetledikleri bu süreç, Anadolu ve Trakya'da Türk egemenliğine son vermeye dönüktür. İç cepheyi çökertmenin asıl hedefi budur. Asıl acı olan, lafzen milliyetçilik iddiasında bulunanların bir kısmının bunları görmemesi ve Osmanlı hayalleri ile kendilerini kandırmasıdır...

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Yaklaşık 21 yılı bu sütunda olmak üzere meslekte 44 yıldır, devletin kuruluş sürecine yönelik saldırılarla mücadele ettim. İstisnasız bütün siyasi partilere ve siyasilere yaklaşımım hep bu yöndedir.

Bilindiği gibi seçmenin önemli bir kısmı, AKP iktidarının ne yapmak istediğini, "çözüm süreci"nde anlamış ve desteğini 7 Haziran 2015 seçimlerinde çekmişti. AKP iktidarını uzatan, MHP desteğiyle erken seçim kararı ile birlikte terörle mücadele başlatması oldu. Terör örgütünün şehirleri işgal ederek etrafına hendekler açtırması, içerde silah ve terörist yığınağı yaparak vali, kaymakam ataması, mahkeme kurup yargılama yapması, teröre karşı operasyonların yasaklanması sürecinden terörle mücadele başlatmaya şehirleri işgalden kurtarmaya geçiş için üç ay yetti...

Tabi yurt dışına kaçırılan 418 milyar dolar konusu var. Bu rakam, AKP iktidarının 15'inci yılında 200 milyar dolar idi. Bu, ciddi bir finansal analizdi. Bilgi devlet içinden ama dolaylı yolla gelmişti... Konuyu belki 200 defa yazdım ama kimse inanmadı! Yıllar sonra Kemal Kılıçdaroğlu, bir hesap uzmanı olarak rakamın 418 milyar dolara çıktığını söyleyince Türkiye'nin soyulmuş olduğunu herkes kabul etmeye başladı. Bu soygunun asıl hedefi de rejim değişikliği sağlamak için kaynak oluşturmaktır.

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Süreç, 2002'deki erken seçim kararı ile başladı, Abdullah Gül'ün aday olabilmesi için MHP'nin AKP ile birlikte Meclis'e girmesi ile ivme kazandı... "Ekmek için Ekmeleddin" ve "adam kazandı" süreçleri yaşandı. 15 Temmuz'un "Allah'ın lütfu" olarak değerlendirilmesiyle birlikte bugünlere gelindi...

Şimdi, "1921 Anayasası'na dönelim" gibi "etnik özerklik" taleplerinin ve "Türklüğü Anayasa'dan çıkaralım" gibi Türk düşmanlığı hezeyanlarının seslendirilmesi karşısında bizim tavrımız bellidir. Yalnız bir hatırlatmada bulunmadan geçemeyeceğim... Bakınız, Türkiye'nin gerçekleri, Tayyip Erdoğan'ı en güçlü oluğu zamanda, 7 Haziran seçimlerinde iktidardan düşürdü. MHP desteği olmasa, AKP çoktan tarihe karışmıştı. Millet İttifakı, CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu, kuruluş felsefesine uygun hareket ederse tarihin şeref sayfasına yazılır. Değilse AKP'nin düştüğü çukura düşmekten kurtulamazlar.