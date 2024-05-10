ABD raporunda Makarrı Hilafet ve Kariye Camisi!

Marmara Üniversitesi’nde düzenlenen “İlgasının 100. Yılında Hilafet Çalıştayı”nda, 2014’te CHP ve MHP’nin cumhurbaşkanlığı için aday gösterdiği Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu “Hilafetin İlgasının Tedaileri ve Boşluğu Doldurma Gayretleri” başlıklı bir açılış konuşması yaptı.

Çalıştayda sunulan tebliğlerden biri “Hilafetin İlgası Türkiye ile İngiltere Arasında Yapılan ‘Muahede-i Hafiye’ ile mi Gerçekleşti?” başlığını taşıyor. Siyasal İslamcılar, uzun süredir, hilafetin, Türkiye ile İngiltere arasındaki gizli bir anlaşma ile kaldırıldığını iddia etmektedir. Bu tebliğ de konuyu yeniden gündeme taşımış oluyor.

veryansıntv’deki yazısında konuyu inceleyen eski CHP milletvekili Kemal Anadol, “Yani fesli Kadir tarihinde yer alan kanıtsız bir iddia ve iftira! Bu başlık bile çalıştay hakkında yeterli bilgiye ulaşmamıza yardımcı oluyor.” diye yazdı... Anadol, “Hilafeti kaldıran Atatürk’ün partisi CHP, bu çalıştaydaki savlara yanıt vermek zorundadır. Görüyor musunuz? Kılıçdaroğlu’nun on yıl önce attığı ok, bumerang gibi geri dönmekte ve partisine zarar vermektedir.” dedi...

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Bu arada, Konya’da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenlendi.

Halk Eğitim Araştırma ve Dayanışma Derneği ile Peygamber Sevdalıları Derneği’nin ortaklaşa düzenledikleri İsrail'e tepki yürüyüşüne 800 kişi katıldı. Yürüyüş için, Kültür Park-Mevlânâ Meydanı arasındaki bir kilometrelik yol, polis tarafından trafiğe kapatıldı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre katılımcılar, yürüyüş sırasında "Aksa sana canım feda", "Hilafet kurulsun İsrail yok olsun", "Konya'dan Hamas'a direnişe bir selam", "Ordular Aksa'ya", "Cenk, cihat, şehadet", "Kahrolsun iş birlikçi hainler", "Vur vur Kassam Tel Aviv'i vur" şeklinde sloganlar attı.

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Bir haber de Samsun’dan... Yine Anadolu Ajansı’nın haberine göre MHP’de Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal, Samsun'da yerel seçimleri kazanan Cumhur İttifakı belediye başkanlarına ziyarette bulundu. Topsakal, ziyaretlerinde AKP ve MHP’li belediye başkanlarına “hilafet sancağı” hediye etti.

Odatv haberinde ise MHP Samsun il başkanlığının mesajında da hilafet sancağı denilen tablonun, fetih sancağı olduğu bildirildi.

Osmanlı döneminde kullanılan “fetih sancağı”nda, kırmızı zemin üzerinde ay-yıldız, Kelimei Tevhid, Besmele ve Fetih Suresi birinci ayet ile Saff Suresi 13’üncü ayet yer alıyor. Fetih 1. Ayet’in anlamı, “biz sana apaçık bir fetih ihsân ettik.” Saff Suresi 13. Ayet’in anlamı ise “Allah'tan yardım ve yakın bir fetih.” şeklindedir...

Samsun MHP’nin ve Anadolu Ajansı’nın neden “hilafet sancağı” dediği belli değil. İlyas Topsakal’ı aradım ama cevap alamadım.

Aslında Türkiye’de yeşil zemin üzerinde kelimei tevhidden oluşan bayrak da “hilafet bayrağı” değil! Bilindiği gibi Suudi Arabistan bayrağı da yeşil zemin üzerine kelimei tevhid ve Hz. Ali’nin kılıcı Zülfikâr’dan oluşuyor. Yeşil zeminli kelimei tevhid bayrağının, son 150 yıl içinde meydana çıktığı biliniyor.

Hz. Muhammed döneminde kullanılan siyah sancağın ise hâlen Topkapı Sarayı’nda bulunduğu biliniyor... Bu sancağın aynısını, IŞİD de kullanıyor...

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Toparlarsak, hilafet çalıştayı ile aynı gün, Konya’da "Hilafet kurulsun” sloganları atılması, tesadüf olmasa gerek.

Tesadüf olmayan başka bir gelişme daha var... 2. Bayezid döneminde manastırdan camiye çevrilen, 1945’ten sonra müze yapılan, 2020 yılında yeniden camiye çevrilen Kariye Camisi’nin ibadete açılışı var. Aytunç Altındal, bana 1949’da yayınlanan bir ABD raporunda, İstanbul’un üç vilayete bölündüğünü, merkez bölgenin, üç dinin merkezi olarak düşünüldüğünü, Fener Patrikhanesi'nin Vatikan modeli ile genişletilmesi ve Yahudiler için büyük bir sinagog inşa edilmesinin planlandığını ve Sultanahmet Camisi'nin Müslümanların merkezi, Kariye Camisi’nin ise "Makarrı Hilafet" olarak tespit edildiğini anlatmıştı.

Kariye Camisi’nin açılışının ardından hilafet çalıştayı düzenlenmesi o raporu hatırlatıyor...