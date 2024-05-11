Etki ajanlığı ve öldürme yetkisi!

Suudi Arabistan'da Batılı şirketlerin desteğiyle inşa edilen 500 milyar Dolarlık şehir projesi Neom için bölgedeki arazileri boşaltmaya çalışan Suudi yetkililer, güvenlik güçlerine evlerini terk etmeyi reddedenleri, gerekirse vurarak öldürmeleri emrini verdi. BBC’ye göre Albay Rabih Alenezi, bölgedeki köylüleri evlerinden çıkarma emri aldığını söyledi.

Evini terk etmeyi reddeden bir kişi vurularak öldürüldü.

Hükûmetten gelen açıklamalara göre 6 binden fazla kişi bu hat üzerindeki evlerini boşalttı ve başka yere taşındı.

Ancak İngiltere'deki insan hakları kuruluşu ALQST'nin tahminlerine göre bu sayı çok daha fazla.

***

Türkiye’de ise bir televizyon dizisinde, askerliğini özel harekâtçı olarak yapmış bir genç, kendisine verilen talimatlarla, organ ticareti yapanları, esnaftan haraç toplayanları öldürüyor... Siyah pelerinli kahramana “Gaddar” adı veriliyor ve çıkartmaları her yere yapıştırılarak efsaneleştiriliyor...

Başka bir dizide de görevden ayrılmış ve yurt dışında görünen bir komiser, yine esnaftan haraç isteyenleri ve FETÖ’cüleri, kendisine verilen istihbarat bilgilerine göre tek tek bulup öldürüyor. Öldürdüklerinin bir yerine de 15 Temmuz’da Gölbaşı Polis Özel Harekât Merkezi’nde şehit düşen polislerin sicil numaralarını yazıyor. Çocuk katilini ise nedense öldürmüyor, sadece sapık katilin yerini birer mesajla görevdeki arkadaşlarına bildiriyor! Görevde bulunan emniyet müdürü ve diğer arkadaşları da bu bilgilerle operasyon yapıyor ve durumu fark ettikleri hâlde ses çıkarmıyor.

Yani cezayı devletin hukuk sistemi değil, devletin kullandığı kişiler veriyor...

Aynı dönemde aynı anda iki dizi üzerinden topluma bu şekilde mesajlar verilmesinin bir sebebi olmalı...

***

Diğer taraftan, Yeni Şafak’ın haberine göre 9’uncu yargı paketinde “etki ajanlığı suçu” düzenlenecek ve “Türkiye aleyhinde kara propaganda yapılmasına alan açanlar, ‘etki ajanı’ kapsamına girecek. Ülkenin ekonomik, toplumsal ve kamu düzenini bozanlar da bu kapsamda değerlendirilecek. Caydırıcılığının olması adına cezai müeyyideler gelecek.”

Yeni Şafak’a göre bu suç, “Türkiye lehine gibi görünüp ancak aleyhte propaganda yaparak kamuoyu oluşturan etki ajanlarını” hedefliyor.

Hazırlanan tasarının bir maddesinde “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda; a) Türk vatandaşları veya kurum ve kuruluşları ya da Türkiye’de bulunan yabancılar hakkında araştırma yapan veya yaptıranlar, b) Türkiye’de suç işleyenler, hakkında, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası verilir.” deniliyor.

***

Bu yasanın nasıl uygulanacağına gelince... Büyük Orta Doğu Projesi’nin sahibi, bildiğiniz gibi ABD’dir. ABD Başkanı, Türkiye’nin o dönemdeki başbakanına projenin eş başkanlığı görevini vermiştir. Proje, ABD, İngiltere ve İsrail hesabına, Türkiye dâhil 22 İslam ülkesinin haritasını değiştirmek için tasarlanmıştır ve hâlen uygulanmaktadır.

Şimdi, projeyi uygulayan Türk vatandaşları veya bu iş için Türkiye’ye gelen Amerikalılar hakkında araştırma yapmak suç mu olacak? Devleti idare edenler, “devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları aleyhine”, Suriye’de ABD projesini uygulayacak, proje gereği Türkiye’nin nüfus yapısını değiştirecek sonra da bu olayları araştıranlar suçlanacak öyle mi?

Etki ajanlığı, elbette önlenmelidir. Bunun yolu, karşı istihbarattır. Yargının cemaat, tarikat ve parti mensubiyeti bulunanlar arasında paylaşıldığı bilinen bir ortamda, etki ajanlığı suçlaması, tıpkı Ergenekon, Balyoz ve Askerî Casusluk davalarında olduğu gibi vatanseverlere yönelik bir silah olarak kullanılabilir...

***

Bu işin bir adım ötesi, Suudi Arabistan’da olduğu gibi sözde “devletin yararları” adına birilerine öldürme yetkisi vermektir...

Yoksa Türkiye’de de televizyon dizileriyle öldürme yetkisi, zihinlerde meşrulaştırılmak mı isteniyor?

Yoksa etkili olan muhalifler, önümüzdeki dönemde, “Türkiye lehine gibi görünüp ancak aleyhte propaganda yaparak kamuoyu oluşturmak”la yani etki ajanlığı ile suçlanacak da onun alt yapısı mı hazırlanıyor? Bu kafayla, İktidar aleyhinde bulunan herkesi, “etki ajanı” diye suçlamak mümkündür...

Hukuk kuralları, binlerce yılın birikimiyle oluşmuştur ve hukuk devleti, bir gün herkese lâzım olur!