42 bin lira maaşlı eleman arıyor. Çalışacak olana Dayalı döşeli ev ve yaz ayı için bir karavan veriyor

Geleneksel mesleklerden biri olan çobanlık, teknolojinin ilerlemesi ve endüstriyelleşmenin yaygınlaşması nedeniyle genç nesiller tarafından tercih edilmiyor. Sivas’ın Şarkışla ilçesinde koyun yetiştiriciliği için bir girişimde bulunan Niyazi Mit, çoban bulma sürecinde zorluk yaşadıklarını ifade ediyor.

Mit, işçi bulma sorununu sosyal medyada bir ilan paylaşarak çözmeye çalışıyor. Ancak günümüzde insan gücüne dayalı tarım işlerinde çalışan sayısı giderek azalıyor. Endüstriyelleşme ve şehirleşme eğilimi, çobanlık gibi geleneksel meslekleri tercih edilmeyen hale getiriyor.

Mit, çobanlık yapacak aile çobanı arıyor ve koyun yetiştiriciliği için sağlanacak maaş, sigorta, barınma, giyim ve yeme içme gibi temel ihtiyaçları sunuyor. Ayrıca yaz aylarında arazide rahat etmeleri için karavan gibi imkanlar da sağlanıyor.

Mit’in açıklamalarına göre, çobanlık yapacak kişiye 25 bin lira maaş, sigorta, yeme içme, giyim gibi masraflar karşılanacak. Eşine ise çiftlikte kalıp ev işleriyle ilgileneceği için asgari ücret ve sigorta vaat ediliyor.

Ayrıca, gelecek ailenin çocukları varsa onların eğitim masrafları da düşünülüyor. Barınma için kaloriferli sıfır daire ve yaz aylarında arazide rahat edebilmeleri için güneş paneli olan, duşu yatağı içerisinde bulunan bir karavan veriliyor.

Teknolojinin gelişmesiyle insanlar şehir yaşamına özeniyor ve eğitim gibi nedenlerle göç ediyorlar. Ancak tarımsal sektörde yüksek gelir elde edilebildiği için bu alanda çalışacak nitelikli iş gücüne ihtiyaç devam ediyor.

Çobanlık, ülkemizde üretimin temel zincirini oluşturan kutsal bir meslek olarak görülmeli. Üniversite mezunu kişilerin de bu işleri yapabileceği unutulmamalı. Her kesimden insanın bu alanda çalışması gerekiyor.