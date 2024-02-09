45 yaşında olanlar mutlaka yaptırmalı. Uzmanı uyarılarını açıkladı

Kaynak: İHA
45 yaşında olanlar mutlaka yaptırmalı. Uzmanı uyarılarını açıkladı
Üroloji Uzmanı Op. Dr. Atabey, “Ailesinde prostat kanseri olan 45 yaşında tarama yaptırmalı” diyerek uyarılarda bulundu.

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ersin Atabey, prostat kanserinin üç önemli risk faktörünün yaş, ırk ve genetik olduğunu vurguladı. “Araştırmalar, prostat kanserinin ailevi bir yatkınlık taşıdığını ortaya koymuştur. Bu yüzden, aile geçmişinde prostat kanseri olanlar, 45 yaşından sonra daha sık kontrol yaptırmalıdır” diye konuştu.

Op. Dr. Ersin Atabey, prostat kanserinin, prostat bezinin hücrelerinin anormal ve kontrolsüz bir şekilde büyümesiyle oluşan kötücül bir tümör olduğunu söyledi.

Op. Dr. Atabey, prostat kanserinin yüzde 98’inin 50 yaş üstü erkeklerde görüldüğünü belirterek, “Prostat kanseri, iyi huylu prostat büyümesiyle aynı yaş grubunu etkilese de, bununla ilgili bir hastalık değildir. Çoğu zaman, ilerlemiş evrelere gelene kadar hiçbir belirti göstermez” dedi.

Op. Dr. Ersin Atabey, prostat kanserinin tek bir nedeninin olmadığını, ancak yaş, ırk ve genetik gibi üç kesin risk faktörünün bilindiğini ifade etti.

Op. Dr. Ersin Atabey, “Hastalık, erken aşamada hiçbir semptom veya bulgu vermemektedir. Bu yüzden, 50 yaşından büyük her erkeğin, idrarla ilgili problemi olsa da olmasa da, yılda en az bir kez üroloji uzmanına başvurması tavsiye edilmektedir. Ayrıca, ailesinde prostat kanseri olan erkekler, 45 yaşından itibaren prostat muayenesi yaptırmalıdır” şeklinde değerlendirdi.

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