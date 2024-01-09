Prostat hastalarına müjde. 3 mucize besin ortaya çıktı

Uzmanlar prostat büyümesinin neden olduğu sorunlara karşı domates, nar ve yeşil çay gibi bitkilerin faydalarını anlattı.

Domates, likopen açısından zengin bir besindir. Likopen, prostatı koruyarak kanser riskini düşürür.

Bu nedenle, domates salçası, domates sosu ve doğal ketçap gibi domates ürünleri, prostat büyümesine karşı etkilidir. Bu etki, çeşitli araştırmalarla kanıtlandığı bildirildi.

PROSTAT NEDİR?

Prostat, erkeklerde idrar yollarının alt kısmında bulunan bir organdır. Aynı zamanda bir salgı bezi olan prostat, idrar kesesinin altında, penis ile makat arasında yer alır.

Prostat, üreme sisteminin bir bileşenidir ve idrar kesesi ile idrar yolunu birleştirir. Prostat, meni sıvısının yapımına katılan salgılar üretir.

PROSTAT BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Sık sık idrara çıkma ihtiyacı

-Aniden idrar yapma hissi

-İdrar tutamama

-İdrar yaparken yanma veya ağrı duyma

-İdrar akışının zayıf ve ince olması-İdrarı başlatmakta zorlanma

-Aralıklı olarak idrar yapma

-İdrar bittikten sonra damlatma

-İdrarı tam olarak boşaltamama

-İdrarda kan görülmesi