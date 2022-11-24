45 yıl hapis istemiyle dava açılan öğretmenin yargılanmasına başlandı

AA - Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık öğretmen Ö.Y, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

İlk olarak söz verilen sanık Ö.Y, 16 yıldır özel eğitim öğretmeni olduğunu belirterek, suçlamaları kabul etmedi.

Eğitiminin zihinsel engelliler üzerine olduğunu ifade eden Ö.Y, kendisine iftira atıldığını öne sürerek, "Mağdur olarak gösterilen öğrencilerimin hiçbirisine asla kötü davranmadım, kendilerine zarar verirler diye kullandığım makası bile yanlarına koymadım. Kesinlikle işkence yapmadım, suçlamaları kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Müşteki A.H.G. ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, okul idaresinin durumu ortaya çıkardığını söyledi. Diğer müştekiler de şikayetçi olduklarını bildirdi.

Tanıklar dinlendi

Daha sonra dinlenen tanık, olay zamanı okulda müdür yardımcılığı yapan M.Y.Ö, sanık öğretmenin mağdur çocuklara kötü davrandığını kendisinin hiç görmediğini, vefat eden aynı sınıftaki diğer öğretmenin söylediğini aktardı.

Tanık okulun müdürü S.G.A. ise 2014 yılından bu yana aynı okulda müdürlük yaptığını, sanık öğretmen Ö.Y'nin de okullarında halen görevini sürdürdüğünü anlattı.

Okullarındaki bu tarz çocukların eğitim gördüğü sınıflarda 3 kişi olduğunu anlatan S.G.A, "Bu sınıf otizmli çocukların eğitim aldığı sınıftır. 3 çocuğun bulunduğu bu şekildeki sınıfta hem özel eğitim öğretmeni hem de ana sınıfı öğretmeni birlikte aynı anda görev yapıyorlardı." dedi.

Sanık avukatlarının okulda o dönemde görev yapan temizlik görevlisinin tanık olarak SEGBİS'den dinlenmesini talep etmesi üzerine mahkeme başkanı duruşmayı 23 Şubat 2023'e erteledi.

Öte yandan, duruşma öncesi ailelere destek vermek amacıyla otizmli bireylerin aileleri Karşıya Adliyesi önünde toplandı.

Türkiye Otizm Meclisini temsilen açıklama yapan Gülbahar Sertkaya, son yıllarda her 48 doğumdan birinde otizm tanısı konulduğunu söyledi.

Otizmi hemen düzeltebilecek bir tedavinin olmadığını belirten Sertkaya, "Tek çözüm yolu eğitim, sevgi ve toplumla bir arada olup dışlanmadan toplum içerisinde kabul görmeleri ve düzenli bir otizm eğitimidir. Son yıllarda maalesef okullara alınmak istenmeye hatta şiddete maruz kalan çocuklarımız oluyor. Otizm eylem planının hemen hayata geçirilmesi gerekiyor." dedi.

Otizm Federasyonu Başkanı Veysel Şahin de ailelere destek olmak amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Ne olmuştu?

Karşıyaka ilçesindeki bir okulda okul öncesi eğitim gören otizmli 3 öğrenciye öğretmenleri tarafından işkence uygulandığı öne sürülmüş, öğretmen hakkında ailelerin şikayeti üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, öğretmen hakkında TCK'nın 94/2.a maddesi gereği "bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açma davranışları gerçekleştirdiği" iddiasıyla 45 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.