45 yıllık saat 24 saatte iki kez doğruyu gösterecek. Vali devreye girdi tamirini engelledi

Adıyaman Belediyesi, 45 yıl önce inşaa edilen ve 6 Şubat'ta yaşanan depremde saat 04.17'de duran saatlerin yeniden çalıştırılmamasına ve 04.17'de kalmasına karar verdi.

KAYNAK: AA
45 yıllık saat 24 saatte iki kez doğruyu gösterecek. Vali devreye girdi tamirini engelledi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da kentin simgesi olan saat kulesindeki saatler, depremden sonra durduğu "04.17"yi göstermeye devam edecek.

Yaklaşık 45 yıl önce inşa edilen ve üzerinde Kahta ilçesindeki tarihi Karakuş Tümülüsü'nün simgesi olan kuşun yer aldığı saat kulesindeki saatler, Kahramanmaraş merkezli ilk depremin yaşandığı 6 Şubat günü saat 04.17'de durdu.

009-2023-004-2023-15-eylul-18-20230916-2-60294393-92801279.jpg

SAAT 04.17'DE KALACAK

Adıyaman Belediyesi de kamuoyunda yaptıkları araştırmalar sonunda şehrin simgesi saatlerin yeniden çalıştırılmamasına ve 04.17'de kalmasına karar verdi.

Saat kulesinin yaklaşık 45 yıl önce inşa edildiğini ifade eden Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Kamuoyuyla ve sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığımız görüşmelerde saatlerin böyle kalması konusunda karar kıldık." ifadelerini kullandı.

009-2023-004-2023-15-eylul-18-20230916-2-60294393-92801277.jpgDeprem sırasında saatlerin de durduğunu hatırlatan Kılınç, şöyle konuştu:

"45 yıl önce belediyemizce yaptırılan bir saat. Kuledeki saatler deprem olduğu sırada yani 04.17'de durdu. Kamuoyuyla ve sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığımız görüşmelerde saatlerin böyle kalması konusunda karar kıldık. Depremin esas simgelerinden birisi olacak. Bunu koruyacağız oranın peyzajını, ışıklandırmasını, boyasını yapacağız. Hepimize geçmiş olsun, yaralılarımıza şifalar diliyorum, vefat edenlere de Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum."

009-2023-004-2023-15-eylul-18-20230916-2-60294393-92801278.jpgSaat kulesi yakınlarında esnaflık yapan Aslan Palalı ise depremlerde işletmesinin yıkıldığını dile getirdi. Saat kulesinin kentin simgesi olduğunu vurgulayan Palalı, "Saat kulesi benim işyerimin tam karşısındaydı. Bu kule benim 35 yıllık yaşamımın bir parçası. Burası şehrin kalbiydi, gerçekten de en gözde noktalardan birisiydi. Burada yaşanan deprem sonrası birçok nokta yıkıldı ve şu an her yer bomboş kaldı." diye konuştu.

thumbs-b-c-95f91f629d2d6ba94ab1895d6ac42676.jpg

Öne Çıkanlar
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
Son Haberler
Yonca Evcimik'in 60 yaş pozları yıktı geçti Magazin
Yonca Evcimik'in 60 yaş pozları yıktı geçti
Antalya'da kıyı ve deniz dibi temizliği yapıldı Güncel
Antalya'da kıyı ve deniz dibi temizliği yapıldı
Milli Eğitim Bakanı’ndan itiraf gibi açıklama. Yabancı öğrenci sayısı 977 bin, 790 bini Suriyeli Güncel
Milli Eğitim Bakanı’ndan itiraf gibi açıklama. Yabancı öğrenci sayısı 977 bin, 790 bini Suriyeli
Bıldırcın kuşunun korkulu rüyası dükkana girdi. İlgi odağı oldu Güncel
Bıldırcın kuşunun korkulu rüyası dükkana girdi. İlgi odağı oldu
Mehmetçik sınırlardan geçmeye çalışan 487 teröristi yakaladı Güncel
Mehmetçik sınırlardan geçmeye çalışan 487 teröristi yakaladı
CHP İzmir İl Kongresi karıştı. Tunç Soyer korumalar eşliğinde dışarı çıkarıldı Siyaset
CHP İzmir İl Kongresi karıştı. Tunç Soyer korumalar eşliğinde dışarı çıkarıldı
Tüm varyantları yok eden meyve ortaya çıktı. Ülkemizde Eris paniği yaşanıyor Sağlık
Tüm varyantları yok eden meyve ortaya çıktı. Ülkemizde Eris paniği yaşanıyor