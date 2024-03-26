450 bin liraya satılacak otomobil Türkiye’de. Çinli marka Türkiye'ye kendisi geldi

450 bin liraya satılacak otomobil Türkiye’de. Çinli marka Türkiye'ye kendisi geldi
Kaynak: Haber Merkezi
Çinli otomobil üreticisi Changan’ın ürettiği ucuz otomobil Lumin Corn Türkiye’ye geliyor. 41 beygir gücündeki aracın satış fiyatının 450 bin lira olacağı öğrenildi.
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450 bin liraya satılacak otomobil Türkiye’de. Çinli marka Türkiye'ye kendisi geldi 1

Hali hazırda Çin’in en büyük otomobil üreticileri arasında yer alan Changan, Türkiye pazarına bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

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450 bin liraya satılacak otomobil Türkiye’de. Çinli marka Türkiye'ye kendisi geldi 2

Türkiye’de ilk etapta birkaç model ile boy gösterecek olan Changan’ın en cazip otomobili ise 450 bin TL’lik Lumin Corn olacak. Peki bu Lumin Corn nasıl bir otomobil?

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450 bin liraya satılacak otomobil Türkiye’de. Çinli marka Türkiye'ye kendisi geldi 3

3 kapılı mini otomobil formatında karşımıza çıkan Changan Lumin Corn, Smart’ın iki kişilik otomobillerini andırıyor.

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450 bin liraya satılacak otomobil Türkiye’de. Çinli marka Türkiye'ye kendisi geldi 4

Her ne kadar mini otomobil desek de Lumin Corn’un Citröen Ami ve türevi modellerden çok daha büyük ve üstün olduğunu söyleyebiliriz.

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450 bin liraya satılacak otomobil Türkiye’de. Çinli marka Türkiye'ye kendisi geldi 5

Changan Lumin Corn, 41 beygirlik bir elektrik motoruna sahip. Bu motor 13 – 18 kWh gücünde lityum polimer pillerle besleniyor.

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450 bin liraya satılacak otomobil Türkiye’de. Çinli marka Türkiye'ye kendisi geldi 6

41 beygirlik motoru sayesinde otomobilin maksimum hızı saatte 101 km’ye kadar çıkabiliyor.

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450 bin liraya satılacak otomobil Türkiye’de. Çinli marka Türkiye'ye kendisi geldi 7

Bu sayede Changan Lumin Corn ile çevre yolu ve otobanlara çıkmak da mümkün hale geliyor.

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450 bin liraya satılacak otomobil Türkiye’de. Çinli marka Türkiye'ye kendisi geldi 8

Elbette en çok merak edilen unsurlardan birisi de otomobilin menzili. Bu otomobil en kötü şartlarda bile kullanıcılarına 220 km’lik bir menzil sunuyor.

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450 bin liraya satılacak otomobil Türkiye’de. Çinli marka Türkiye'ye kendisi geldi 9

Şartlar iyileştikçe maksimum menzil de 300 km’ye kadar artıyor. Elbette günün sonunda işin bizi ilgilendiren tarafı fiyatı.

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450 bin liraya satılacak otomobil Türkiye’de. Çinli marka Türkiye'ye kendisi geldi 10

Changan Lumin Corn’un en boş paketi 7000 dolardan satılıyor. Bu tutara ek gümrük vergisi, ÖTV ve KDV’yi eklediğimizde karşımıza maksimum 450 bin TL gibi bir etiketin çıkması bekleniyor.

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450 bin liraya satılacak otomobil Türkiye’de. Çinli marka Türkiye'ye kendisi geldi 11

Changan’ın yılın ikinci yarısında Türkiye lansmanını gerçekleştirmesi bekleniyor.

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