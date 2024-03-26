Kur Korumalı Mevduatta hesaplar şaştı. Durma noktasına geldi

Kur Korumalı Mevduat KKM'de hesaplar tutmadı. Hesaplarından çıkışlar son haftalarda iyiden iyiye azaldı. Bankacılık kaynakları, yılbaşından itibaren çıkışların hızlandığı KKM’de son dönemde yenileme oranlarının yeniden yüzde 80’i aştığına dikkat çekiyor. Piyasada seçimlerden sonra doların artacağına dair iddiaların bu durumu etkilediği belirtiliyor.

Kaynaklara göre bankaların TL mevduat faizlerini yüzde 60’lara yaklaştırmasına rağmen müşterilerdö viz dönüşümlü KKM’lerini yenilemeye devam ediyor. Bankaların Merkez Bankası’nın verdiği TL dönüşüm hedeflerini tutturmada zorlandığını söylüyor. KKM, 15 Mart haftasında 8,11 milyar TL düşüşle 2,29 trilyon TL’ye gerilemişti. KKM’ye yeni girişlerin de arttığına dikkat çeken bankacılık kaynakları önümüzdeki dönemde KKM’nin yeniden artışa geçebileceğini söylüyor.