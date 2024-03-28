450 bin TL'ye sıfır araç Türkiye pazarına giriyor!

Topolino'da opsiyonel olarak tercih edilebilen Plus paket, aracın fonksiyonelliğini ileriye taşırken, Plus pakette yer alan "Arka Bagaj Taşıma Aksesuarı", ön panelde yer alan kumaş kaplamalı "Dolce Vita" saklama kutusu, Krom yan ayna kapakları Topolino'nun zarifliğini daha da öne çıkarıyor.

Plus paket ise 30 bin lira fark ile 479 bin 900 liradan satışa sunuluyor.

FIAT, Topolino için lansmana özel bir de satış kampanyasını hayata geçiriyor. Sınırlı sayıda Topolino, mart ayında 150 bin lira, 15 ay, yüzde sıfır faizli kredi imkanı ve aylık 10 bin lira taksitle yeni sahiplerini bekliyor.