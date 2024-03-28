450 bin TL'ye sıfır araç Türkiye pazarına giriyor!

450 bin TL'ye sıfır araç Türkiye pazarına giriyor!
Kaynak: AA
FIAT şehir yaşamı için tasarladığı FIAT Topolino, 450 bin TL'den satışa sunuluyor.
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450 bin TL'ye sıfır araç Türkiye pazarına giriyor! 1

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir ve pratik bir ulaşım çözümü arayanlar için Topolino, tüm yaş gruplarını ve özellikle de gençleri yeni mobilitenin 4 tekerlekli haliyle buluşturmayı amaçlıyor.

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450 bin TL'ye sıfır araç Türkiye pazarına giriyor! 2

Topolino, Türkiye'de B1 ehliyetiyle 16 yaşından itibaren kullanılabilmesiyle, şehir içi ulaşımda ideal çözümü sunarken, ailelerin de ulaşım ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak imkan tanıyor.

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450 bin TL'ye sıfır araç Türkiye pazarına giriyor! 3

Daha az karbon ayak izi ile şehir yaşamının çevreci olmasına öncülük eden yüzde 100 elektrikli Topolino'nun kapalı versiyonu (Topolino), 449 bin 900 lira fiyatla FIAT showroomlarında ve markanın online satış kanalı online.fiat.com.tr üzerinden satışta.

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450 bin TL'ye sıfır araç Türkiye pazarına giriyor! 4

Topolino'da opsiyonel olarak tercih edilebilen Plus paket, aracın fonksiyonelliğini ileriye taşırken, Plus pakette yer alan "Arka Bagaj Taşıma Aksesuarı", ön panelde yer alan kumaş kaplamalı "Dolce Vita" saklama kutusu, Krom yan ayna kapakları Topolino'nun zarifliğini daha da öne çıkarıyor.

Plus paket ise 30 bin lira fark ile 479 bin 900 liradan satışa sunuluyor.

FIAT, Topolino için lansmana özel bir de satış kampanyasını hayata geçiriyor. Sınırlı sayıda Topolino, mart ayında 150 bin lira, 15 ay, yüzde sıfır faizli kredi imkanı ve aylık 10 bin lira taksitle yeni sahiplerini bekliyor.

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450 bin TL'ye sıfır araç Türkiye pazarına giriyor! 5

Mint yeşili rengiyle eğlenceli tarzını ortaya koyan Topolino, güvenli yapısıyla da dikkati çekerken, 14 inçlik özel jant tasarımı ile modelin kabin içerisinde de tasarım anlayışına uyumlu...

Son derece kompakt boyutu (2,53 metre uzunluk), kullanım kolaylığı ve 45 km/s'lik güvenli maksimum hızı sayesinde, 75 kilometreye kadar menzil sunuyor.

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