Mercedes C Serisi fiyat listesi Nisan 2024: C 200 4MATIC Avantgarde 3.247.000 lira, C 200 4MATIC AMG 3.384.000 TL, Mercedes-AMG C 43 4MATIC Performance 5.115.000 lira, Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE 7.957.500 lira