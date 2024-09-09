450 kapasiteli stada verilen maçın yeri değişti

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu’nda oynanacak Bozüyük Vitraspor - Bursaspor maçı için açıklanan stat büyük tartışmalara neden oldu. 12 Eylül Perşembe günü saat 16.00’da oynanacak maçın deplasman tribünü bile olmayan ve 450 kişi kapasiteli Gölpazarı İlçe Stadı’nda oynanacağı duyuruldu.

İlçe Spor Güvenlik Kurulu yaptığı son toplantıda stadın yanındaki havuz inşaatı ve güvenlik nedeniyle maçın seyircisiz oynanacağı duyuruldu.

Kararın büyük tepki çekmesi sonrası maçın oynanacağı stat değişti.

Türkiye Kupası mücadelesi aynı gün ve saatte Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı'nda oynanacağı, yalnızca ev sahibi ekibin seyircisi alınacağı öğrenildi. Şey Edebali Stadı’nın kapasitesinin 5 bin 150 olduğu öğrenildi.