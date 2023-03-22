22 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Şarkıcı Güllü'nün sırrı ortaya çıktı. 46 kilo vermişti

Şarkıcı Güllü'nün sırrı ortaya çıktı. 46 kilo vermişti

Uzun zamandır fazla kilolarıyla başı dertte olan şarkıcı Güllü tam 46 kilo vererek adeta iğne ipliğe döndü. Ünlü şarkıcı, bu başarıyı mucizevi bir besine borçlu olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 17:28
Takip Et

46 kilo vermişti! Şarkıcı Güllü'nün sırrı ortaya çıktı

Şarkıcı Güllü'nün sırrı ortaya çıktı. 46 kilo vermişti
+
Aa
-

Sevilen şarkıcı Güllü, uzun yıllar fazla kiloları ile gündemdeki yerini korurken, şimdilerde ise verdiği kilolar nedeniyle konuşulmaya başladı. Ünlü şarkıcının tam 46 kilo vererek 50 kiloya düşmesinin sırrı ise kilo vermek isteyenler tarafından merak edilir oldu. Sanatçı, verdiği kiloların sırrını açıkladı. İşte Güllü'yü iğne ipliğe çeviren mucizevi besin...

Trafik kazası geçiren ve 2 ay boyunca yatağa bağlı kalan şarkıcı, kilo vermesindeki en büyük etkenin yaşadığı bu olay olduğunu belirtti. Kaza sonrasında kilo verme kararı alan Güllü, hedeflediği kiloya aç kalmadan kolay bir şekilde ulaştı. 

KİNOA TÜKETTİ

Kilo verme sürecinde beslenmesine son derece dikkat eden Güllü, beslenmesindeki en önemli besinin ise kinoa olduğunu ifade etti. Hem tok tutması hem de yüksek lif içermesi nedeniyle kinoa, sindirim sisteminin daha hızlı çalışmasını sağlayan besinler arasında.  

50 KİLOYA KADAR DÜŞTÜ

Kazadan önce 90 kilonun üzerine çıkan ünlü şarkıcı, dengeli beslenme sayesinde 50 kiloya kadar düştüğü süreçte diyetisyen yardımını es geçmediğinin de altını çizdi. 
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
1
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
2
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
3
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
4
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
5
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Ece Erken'den itiraf gibi paylaşım. Mutlu değilim
6
﻿Ece Erken'den itiraf gibi paylaşım. Mutlu değilim
﻿Ece Erken'den itiraf gibi paylaşım. Mutlu değilim
﻿Nokia C12 Pro'nun tanıtımı gerçekleşti. İşte teknik özellikleri ve fiyatı
7
﻿Nokia C12 Pro'nun tanıtımı gerçekleşti. İşte teknik özellikleri ve fiyatı
﻿Nokia C12 Pro'nun tanıtımı gerçekleşti. İşte teknik özellikleri ve fiyatı
﻿Manisa'da suç örgütüne operasyon: 6 tutuklama
﻿Manisa'da suç örgütüne operasyon: 6 tutuklama
﻿Manisa'da suç örgütüne operasyon: 6 tutuklama
﻿VAR savaşı büyüyor. Fenerbahçe'den Beşiktaş'a cevap geldi
﻿VAR savaşı büyüyor. Fenerbahçe'den Beşiktaş'a cevap geldi
﻿VAR savaşı büyüyor. Fenerbahçe'den Beşiktaş'a cevap geldi
﻿Kolejde yaşanan beyzbol sopalı kavgada 3 kişi gözaltına alındı
﻿Kolejde yaşanan beyzbol sopalı kavgada 3 kişi gözaltına alındı
﻿Kolejde yaşanan beyzbol sopalı kavgada 3 kişi gözaltına alındı
﻿Ermeni Milli oyuncudan Türkiye açıklaması: Yenebiliriz
﻿Ermeni Milli oyuncudan Türkiye açıklaması: Yenebiliriz
﻿Ermeni Milli oyuncudan Türkiye açıklaması: Yenebiliriz
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.