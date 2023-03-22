Şarkıcı Güllü'nün sırrı ortaya çıktı. 46 kilo vermişti

Sevilen şarkıcı Güllü, uzun yıllar fazla kiloları ile gündemdeki yerini korurken, şimdilerde ise verdiği kilolar nedeniyle konuşulmaya başladı. Ünlü şarkıcının tam 46 kilo vererek 50 kiloya düşmesinin sırrı ise kilo vermek isteyenler tarafından merak edilir oldu. Sanatçı, verdiği kiloların sırrını açıkladı. İşte Güllü'yü iğne ipliğe çeviren mucizevi besin...

Trafik kazası geçiren ve 2 ay boyunca yatağa bağlı kalan şarkıcı, kilo vermesindeki en büyük etkenin yaşadığı bu olay olduğunu belirtti. Kaza sonrasında kilo verme kararı alan Güllü, hedeflediği kiloya aç kalmadan kolay bir şekilde ulaştı.

KİNOA TÜKETTİ

Kilo verme sürecinde beslenmesine son derece dikkat eden Güllü, beslenmesindeki en önemli besinin ise kinoa olduğunu ifade etti. Hem tok tutması hem de yüksek lif içermesi nedeniyle kinoa, sindirim sisteminin daha hızlı çalışmasını sağlayan besinler arasında.

50 KİLOYA KADAR DÜŞTÜ

Kazadan önce 90 kilonun üzerine çıkan ünlü şarkıcı, dengeli beslenme sayesinde 50 kiloya kadar düştüğü süreçte diyetisyen yardımını es geçmediğinin de altını çizdi.

