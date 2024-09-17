47 kilometrelik 'Atatürk Koşusu'

Kaynak: ANKA
47 kilometrelik 'Atatürk Koşusu'

19 Eylül'de Altınordu Belediyesi ve Giresun Belediyesi iş birliğiyle 'Atatürk Koşusu' düzenlenecek.

Altınordu Belediyesi ve Giresun Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "Atatürk Koşusu," 19 Eylül'de gerçekleştirilecek. Koşu, KoşuyORDU Trail Running takımının desteği ve Giresun Maraton Kulübü'nün katılımıyla 47 kilometrelik bir parkurda yapılacak.

Koşu, Giresun liman girişinden saat 09.00’da başlayacak ve Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan İlkadım Anıtı önünde saat 14.30’da sona erecek. Etkinlik, liman girişi ile plajlar bölgesindeki güzergah boyunca isteyen herkesin Maraton Kulübü sporcularıyla birlikte koşuya dahil olabileceği şekilde organize edilecek.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, etkinlik hakkında bilgi vererek, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bölgemize teşriflerinin 100'üncü yılını kutluyoruz. Altınordu ve Giresun Belediyeleri iş birliğinde anlamlı bir etkinliğe imza atıyoruz. 19 Eylül 1924’te aynı gün içerisinde hem Giresun’u hem de Ordu’yu ziyaret eden Ata’mızın yolunda 47 kilometrelik bir 100'üncü Yıl Atatürk Koşusu gerçekleştiriyoruz" dedi.

Başkan Köse, koşuya ilgi duyan herkesi 19 Eylül günü etkinliğe katılmaya davet etti.

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