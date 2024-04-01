47 yıl sonra bir ilk: Amasya’da kazanan CHP oldu

Amasya Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Turgay Sevindi kazandı

Anadolu Ajansı'nın aktardığı ve kesin olmayan sonuçlara göre, sandıkların yüzde 99,60'ı açıldı.

CHP adayı Turgay Sevindi oyların yüzde 42,81’ini, en yakın rakibi AKP adayı Mehmet Uyanık ise yüzde 28,95’ini aldı.

MHP adayı Bayram Çelik’in oy oranı da yüzde 22,69’da kaldı.

Böylece CHP, 47 yıl sonra Amasya Belediyesi'ni kazanmış oldu.

CHP, Amasya’da belediye başkanlığını son olarak 1977 yılında yapılan yerel seçimlerde kazanmıştı.

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLDU"

Öte yandan sonuçların ardından CHP’liler Yavuz Selim Meydanı’nda kutlama yaptı. Partililer, davul zurna eşliğinde halay çekip havai fişeklerle zaferlerini kutladı.

Burada bir konuşma yapan Sevindi, şu ifadeleri kullandı:

“Son 3-4 gündür hep burada, bu meydanda buluşacağımızı söyledik. Herkesin emeklerine sağlık, hepiniz çok çalıştınız ve gayret gösterdiniz. Bu zafer benim değil, sizindir. Bundan sonra bu kente göz bebeğimiz gibi bakacağız. Birbirimize sarılacağız. Yaşanılabilir kent Amasya dediğimiz şehrimizi hepimizin huzurlu ve güvende olduğu bir kent haline getireceğiz. Bugün hep beraber sizin desteklerinizle 2 gün sonra mazbatamızı alacağız. Sırtımdaki yük kat ve kat artıyor. Biliyorum ki siz bu yükü almak için hep bana destek olacaksınız. Ben de seçim çalışmasında hep söyledim; 'Sizler yanımızda olacaksınız ve beraber yöneteceğiz' dedik. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler göreceğiz. Mutlu bir Amasya yaşayacağız. Her şey çok güzel oldu. Şimdi çekirdek ailem oldu, büyük ailem diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

TURGAY SEVİNDİ KİMDİR?

Kesin olmayan sonuçlara göre Amasya Belediye Başkanı seçilen Turgay Sevindi, 1983 yılında Samsun'un Ladik ilçesinde dünya geldi.

İlk, orta ve lise eğitimini Amasya'da tamamlayan Sevindi, 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Bugüne kadar avukatlık mesleğini sürdüren Sevindi, 2020 ile 2023 yılları arasında partisinin İl Başkanlığı görevini yürüttü.

Evli olan Sevindi’nin 2 de çocuğu bulunuyor.